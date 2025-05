Melissa Gate se le salió del corazón a televidentes de RCN por feo acto en contra de Karina García

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ya acumula más de tres meses desde su estreno y ya son 15 las celebridades que han quedado eliminadas por los votos de Colombia. Justamente una de las competidoras que se consideraba para muchos la ganadora al título, Melissa Gate, está siendo duramente criticada por irse en contra de Karina García.

PUBLICIDAD

Desde que entró al del de ‘Nuestra Tele’ y al declararle su supuesta enemistad a Yina Calderón, Gate se convirtió en una de las favoritas de los televidentes; unque el ponerse a hablar a espaldas de Karina recientemente le jugó una mala pasada, ya que se les salió del corazón a algunos que la querían.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Carla Giraldo tuvo que advertir a los famosos por el fuerte vocabulario que están usando dentro del reality

Altafulla, Emiro Navarro, Melissa Gate y Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Yo a ella la evito mucho, yo la trato porque me toca. (...) He tenido varios rollos con ella, el tiro de ella es hablar mal de vos y hacer como si nada hubiese pasado. (...) Yo tampoco saco en limpio a Yina, pero los actos macabros como el de Karina para hablar mal de alguien para que luego te insulte, eso es lo que digo. (...) He peleado con el mundo”, expresó Melissa, generando varias reacciones en su contra en Instagram.

“Apoyamos a Karina, no al bullying”, “Ya no soporto a Melissa, deberían sacarla”, “Karina es la reina de la casa”, “Melissa subió como palma y bajó como coco”, “Que descaro el de Melissa”, "Me pueden funar todo lo que quieran, pero Yina le hizo peores cosas y no se la monta así“, ”La evita, pero se mantiene 24/7 con ella", “Se nos están cayendo los ídolos”, y "Lo único cierto, es que hay que dejar de ver ese programa, por qué no deja nada bueno“, fueron algunos de los comentarios.