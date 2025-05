WestCol mandó a “trabajar” a las “señoras” que le piden que ayude a Karina García en ‘La Casa de los Famosos’

La segunda entrega de ‘La Casa de los Famosos’ va a toda ‘mecha’ y ya acumula 15 eliminados en su rodar. Justamente una de las participantes que estaría por ser una de las futuras eliminadas, Karina García, ha generado tanta compasión que muchos de sus fans le pidieron al streamer WestCol que la ayude, a lo que él contestó con un duro mensaje.

Luis Villa, es el nombre de pila de ‘West’, mismo que semanas atrás había dado su contundente opinión sobre el reality de ‘Nuestra Tele’, dejando en claro las condiciones que lo llevarían a analizar la posibilidad de ingresar al programa.

WestCol Captura Kick: WestCol RCN

“Los medios de comunicación utilizan a las personas más vulnerables y más ‘bobitas’ por así decirlo, para que pierdan su dignidad, eso es lo que hacen con La Casa de los Famosos. Yo no digo que nunca iría a una Casa de los Famosos, porque si a mí me ofrecen el billete que yo gano, voy, la cosa es que nunca han llegado a ese nivel. El premio son $400 millones de pesos y yo con eso le cambió las llantas a mi carro. (...) Yo voy allá y salgo en perdidas, salgo en menos. (...) Si yo voy a ir a perder la dignidad a mí, me tienen que pagar el doble de lo que yo gano al mes. Yo soy capaz de perder mi dignidad por dinero”, afirmó.

Estas declaraciones hicieron pensar a muchos que él estaba metido de lleno en lo relacionado con las votaciones de LCDLFC; pero él se encargó de bajarlos de la nube, mandando a trabajar a las “señoras” que le piden que le ayude a Karina.

“Me da rabia que todos estén en contra de ella, me da rabia que todos le tiren. (...) Aunque toda esa gente es desparchada, esa gente no tienen nada que hacer. Me metí a los mensajes, y tengo un montón de mensajes de puras señoras, pidiéndome que le ayude a Karina, pero son las mismas señoras que me tiran mier$%. Ellas creen que tienen opción y pueden hablar. Esas señoras no valen ni unos tenis, groseras, pónganse a trabajar, saquen adelante a sus hijos”, expresó.