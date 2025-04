Westcol compartió que está soltero de nuevo, ¿quién era su novia?

Luis Villa, más conocido como Westcol es uno de los personajes más polémicos de la farándula nacional, a sus 23 años cuenta con millones de seguidores en Instagram (4,3 millones), Twitch (1,5 millones) y Youtube (1.3 millones) que lo respaldan fielmente cada vez que el país está en la mira por sus constantes comentarios que generan inconformidad en muchas comunidades, al punto de llegar a ser demandado en algunas ocasiones.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención del paisa, son sus relaciones amorosas, ya que han sido bastante públicas, pero también con figuras conocidas del mundo del internet. Westcol tiene una lista numerosa, pero entro sus exnovias más recordadas se encuentra Aida Victoria Merlano, con la que duraron un gran tiempo, pero le pondrían fin a su romance por una supuesta infidelidad.

Tras la ruptura, tanto Aida como Westcol se dejaron ver muy afectados, ella mediante sus redes sociales recalcó que esta decisión era por amor propio y el paisa durante las trasmisiones, se mostró llorando y bajo los efectos del alcohol. En las redes sociales para esos días llovían las críticas hacia ambos.

Finalmente, en agosto de 2024, Merlano inició su relación con Juan David Tejada y hace unos meses confirmaron la noticia de que van a ser papás, mientras que Westcol regresó con una de sus exnovias, Valka.

¿Quién era la novia de Westcol?

Valka, es una joven cantante paisa, quien por medio de sus redes sociales ha logrado consolidar su carrera en la industria musical gracias a su voz única y su estilo musical fresco. Conocida por sus letras honestas y pegadizos ritmos, Valka ha cautivado al público con su música en géneros como la guaracha y urbano.

Westcol y Valka llevaban un largo tiempo juntos, a pesar de haber tenido pausas donde se pudo ver al paisa con otras mujeres. Incluso hace unos días ella lo acompañó a la entrevista que tuvo con Juanpis González, pero tras un clip de Dimelo King, donde Valka confirmaba el fin de su relación, Westcol salió a dar unas palabras por medio de su cuenta de X.

“La verdad no quería anunciar que estoy soltero, por qué no quería darle explicaciones a nadie, pero ya lo dijeron en entrevista y todo así que ya saben. Estoy soltero nuevamente, no pienso dar explicaciones a nadie de mi vida personal y tampoco pienso hablar en stream sobre eso.”

Aída Victoria recibió llamada de su exnovio, Westcol, en plena entrevista

A lo largo de la visita del stremear al famoso show ‘The Juanpis Live Show’, hablaron de diferentes temas acompañados de un humor pesado que caracteriza a ambos personajes. En redes se h

icieron virales varios clips con los mejores momentos, entre uno de ellos la llamada de Juanpis a Aida Victoria Merlano, para que hablara con su novio Westcol.

El encargado de marcar al celular de Aida Victoria fue Juanpis González, al ella contestar el paisa le dice: “¿Cómo estás Aida, bien?“, la respuesta inmediata de ella fue “¡Ay” jueput*!” Y se queda en silencio. Por lo que él vuelve a tratar de llevar la conversación diciéndole “¿Qué hace?“, y ella inmediatamente le dice “Aquí con mi marido” para qué él dijera “yo aquí con el mío” entre risas.

Al ambos quedarse en silencio, Juanpis señaló que era momento de que hicieran las pases, por lo que Westcol le pregunta si tiene algo con él y Merlano le responde que nada y se dirige al personaje: “Juanpis te dejo, creo que voy a hacer el amor.