Carolina Gómez habló de su embarazo a sus 19 años de edad, “era una niña”

Carolina Gómez es una reconocida actriz, presentadora y exreina de belleza colombiana. A los 18 años, representó a Bogotá y ganó el título de Señorita Colombia en 1993. Posteriormente, participó en Miss Universo 1994, donde quedó como primera finalista. Tras su paso por los certámenes de belleza, incursionó en el mundo del entretenimiento, destacándose como actriz en diversas producciones televisivas como ‘La viuda de la mafia’, ‘A corazón abierto’, ‘La teacher de Inglés’ y ‘La venganza de Analía’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Experiodista de Noticias Caracol confesó el verdadero motivo por el que salió del canal, “siempre lo busqué”

Luego de un tiempo ausente en la pantalla chica, Carolina regresará en los próximos días con ‘La venganza de Analía 2′, donde es la protagonista y ante su regreso la exreina de belleza estuvo haciendo parte del pódcast ‘La habitación invisible’, donde habló de varios detalles de su vida, especialmente de su rol como mamá.

“Yo me sentía muy grande, pero la verdad es que era una niña cuando quedé embaraza, una niña de 19 años, 20 años. Y yo tenía opciones, yo podía haber elegido, no haber tenido a Tomás y yo siendo una niña, tenía tan claro que Tomás me había llegado por algo bueno, no por algo malo. Yo nunca lo vi, yo nunca me vi otra vez en una situación en donde yo decía wow, qué vértigo y ahora que hago.

Me salí de este otro rollo, cuando apenas estoy saliendo me llega este tema y yo no lo vi como un problema, pero todos los que somos padres sabemos el rol de los padres, porque los hijos no vienen con manual de instrucciones. Si es cierto, por alguna razón, que todos los hijos vienen con el pan bajo la mano, es muy curioso, los hijos le ponen por alguna razón el compás por donde es y a mí Tomás se me volvió un motor, era la gasolina que le echaba al carro. Yo puedo con todo, me sentía como la mujer maravilla".

¿Quién es el hijo de Carolina Gómez, de ‘La venganza de Analia 2′?

El hijo de Carolina Gómez es Tomás Hoyos Gómez, quien en la actualidad estaría sobre sus 30 años de edad y estaría dedicado al diseño de interiores y también como fotógrafo en Estados Unidos. El padre del hombre es Nicolás Hoyos, quien sostuvo durante varios años una unión con la exreina de belleza.