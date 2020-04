El trastorno que le inventaron al hijo de Carolina Gómez y que la emberracó

View this post on Instagram

He guardado compostura durante MUCHOS años. El “que dirán”, los chismes y la ignorancia de medios y muchas personas no me han “despelucado”. Entiendo que hay gente que habla por hablar, gente ignorante que no tiene nada mejor que hacer que usar la vida de otros como su “salón de juegos” para darse importancia o tratar de divertirse por no tener una vida propia interesante; más bien aburrida. Pero hoy PLANTO y digo NO MÁS. Exijo a @eltiempo que SUPUESTAMENTE es una fuente de información y no de NOTICIAS FALSAS, que aclare un artículo publicado el día de hoy que es difamatorio hacia mi hijo Thomas; al igual que a TODOS los medios que se han atrevido a hacerlo durante los últimos 20 años dando la misma información falsa. Quiero invitar a El Tiempo, no solo a disculparse públicamente con mi hijo sino con TODAS las familias a las que la supuesta historia de Thomas ha dado fortaleza y esperanza; ya que ellos también merecen claridad. El periodismo en Colombia carece de rigurosidad y ética. Que vergüenza, después de TODO lo negativo que sucede en nuestro país y en el mundo por noticias falsas que AÚN no aprendan y SIGAN diciéndose “periodistas”. Mi hijo NO tiene AUTISMO, NO tiene SINDROME DE DOWN ni tiene ningún tipo de afectación neurológica que haya jamás impedido su desarrollo físico, académico ni emocional. Considero este artículo una falta de respeto con todas aquellas personas que tienen hijos, hermanos, primos y amigos en sus hogares con estas implicaciones y que vinieron a sus vidas trayendo sus propias Bendiciones. Como es posible que engañen a estas familias haciéndoles creer que mi hijo es un “Ejemplo de Superación”….? VERGÜENZA, reitero, le debería dar a quienes no tuvieron ni siquiera los cojones de poner su nombre al pie de tal información falsa. SERÍA BUENO QUE POR LO MENOS QUIEN ESCRIBIÓ SEMEJANTE MENTIRA PUSIERA LA CARA. #aguatibiano #EticaenelPeriodismo #NOMAS