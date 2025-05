Experiodista de Noticias Caracol confesó el verdadero motivo por el que salió del canal, “siempre lo busqué”

Noticias Caracol es uno de los noticieros más importantes y de mayor audiencia en Colombia. Se transmite a través de Caracol Televisión y ofrece una cobertura amplia de los acontecimientos más relevantes a nivel nacional e internacional de la mano de su equipo de periodistas y presentadores.

Son varios los presentadores y periodistas que se han dado a conocer durante sus diferentes apariciones en Noticias Caracol, lo que ha traído consigo que se ganen el cariño de los televidentes. Una de las experiodistas que durante varios años formó parte sobre todo de las primeras emisiones fue, precisamente, Mónica Jaramillo, quien decidió tomar un camino opuesto y luego de su ausencia de la pantalla chica llegó a formar parte de Noticias RCN durante la emisión de las 7 pm.

Ahora, en medio de una entrevista para ‘El mundo del sí’ Mónica Jaramillo se refirió a su salida de Noticias Caracol: “Yo ya era presentadora de noticias a nivel nacional, ya tenía cierto reconocimiento y yo con toda la lora que quiero dar, ya llegué, que sigue, ya llegué a ese sueño que tenía. Empecé a pensar aquí este espacio, esta empresa que más oportunidades me puede dar, obviamente había muchas oportunidades más.

Yo siempre busqué otras, busqué hacer radio, pero yo tenía una aspiración distinta en términos profesionales, siempre los busqué de no hacer nada más televisión. Siempre he tenido la idea de construir mi propio proyecto, de tener mi propia empresa, mis propios resultados, de ser mi propia jefe. Quería el tiempo para la bicicleta y para la maternidad, quería tener la última palabra (…) Sentía que dentro de la corporación no lo iba a lograr, no iba a ser posible y ya llevaba 20 años en noticias.

Me lancé a abrir un canal de YouTube, yo no me fui a otros medios, me fui con la convicción de querer construir mi propio ecosistema (…) Fue una decisión que se construyó en cuatro años, no fue de un día para otro", fueron las declaraciones de Mónica Jaramillo.

¿Quién es el exesposo de Mónica Jaramillo, experiodista de Noticias Caracol?

El exesposo de Mónica Jaramillo, experiodista de Noticias Caracol, es Luis Eduardo Valencia, quien durante varios años estuvo casada con la presentadora y a lo largo de este tiempo le dieron la bienvenida a su hijo, Joaquín Valencia Jaramillo