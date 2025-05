Guajira de El Desafío de Caracol mostró cómo lucía antes de ser fit y tener ‘plata’

Caracol Televisión se ha destacado históricamente por ser uno de los canales pioneros en lo que a realities se refiere, resaltando en su catálogo ‘El Desafío’, formato que ha dejado varios personajes que aún están en la retentiva de la audiencia, como ‘Guajira’, mujer que mostró recientemente cómo lucía antes de tener una vida fit y convertirse en la superhumana que es.

Kelly Ríos es el nombre de pila de esta exparticipante, que ha sido de las pocas en el formato en estar presente en dos finales del formato; la primera de ellas, la ‘The Box 2023′, en la que perdió frente a Alejandra Martínez, y la siguiente la ‘XX’, en la que su disciplina y constancia la premiaron con la victoria junto a Kevyn Rua, hombre con el que se repartió los $1.200 millones de premio final.

Guajira Desafío XX Instagram

Este tremendo pantallazo y su actitud ganadora le ha permitido a Ríos acumular una vasta comunidad en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, en donde ya pasó la barrera dl millón de seguidores.

Precisamente Kelly usó esta plataforma para realizar una dinámica en sus historias en la que sació la curiosidad de varios de sus fans, uno de ellos que lo cuestionó por cómo lucía antes de la fama, algo a lo que dio respuesta con varias fotografías acompañadas de varias frases.

“No es que me agrade la foto pero era mi realidad, hace un par de años. Sí te puedes transformar en quien quieras. (...) No me pueden decir que todo tiempo pasado fue mejor porque a mí no me aplica”, fueron las palabras de Ríos, que en principio de año ilusionó a muchos con su posible entrada a ‘La Casa de los Famosos’, algo que hasta el momento no ha sucedido.