Experiodista de Noticias Caracol confesó que tuvo miedo de verse gorda y la despidieran del canal, “siempre estuvo”

Noticias Caracol es un informativo ampliamente conocido en el país debido a su amplia cobertura en temas políticos, sociales, económicos, culturales y deportivos. Siendo su equipo de periodistas los principales protagonistas, sin embargo, hace varios años una de ellas decidió tomar un nuevo rumbo renunciando a Caracol y recientemente, reveló

Hace ya varios años, Mónica Jaramillo decidió renunciar a Noticias Caracol con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos. Esto se dio luego de ser parte un buen tiempo del informativo y ser una de sus principales presentadoras, siendo dupla con Juan Diego Alvira durante las primeras emisiones.

Luego de varios años estando alejada de la televisión colombiana, Mónica decidió regresar a las noticias, pero esta vez de la mano de Noticias RCN, siendo la presentadora principal de la emisión de las 7 pm, en compañía del director José Manuel Acevedo.

Entre las noticias, su pasión por el ciclismo y el cuidado de su hijo, son pocos los espacios con los que cuenta, Jaramillo, pero a pesar de ello, hace pocos días estuvo haciendo parte del ‘Mundo del sí‘, donde reveló detalles de lo difícil que le costaba verse en televisión.

Si bien, la periodista desea convertirse en madre y tener varios hijos, luego de que se casó con su pareja de aquel momento este aspecto comenzó a hacerla dudar, pues quería seguir adelante con su carrera, poniendo en una balanza lo que deseaba y lo que vivió en su niñez. Teniendo en cuenta que tuvo presente a su mamá 24/7 y al querer seguir con sus proyectos esto no sería así.

Por esto, la experiodista de Noticias Caracol decidió ir a terapia: “Como voy a ser la mamá que tuve si tengo que trabajar. Como ser la mamá que quiero y tuve si me da miedo engordarme porque creo que me van a sacar de la televisión. Mira que el tema de la imagen siempre estuvo ahí, así yo peleara con ella. Como voy a ser mamá si yo me quiero ir a un cubrimiento de un mes.

Entonces empecé a debatirme en eso (…) El tema de la maternidad es absolutamente individual (…) No me siento, ni me sentía, ni me veía, no me veía como me quería ver, pero tenía que ir a trabajar (…) Como se enfrenta levantando la mano y pidiendo ayuda", fueron las declaraciones de Mónica Jaramillo.

¿Quién es el exesposo de Mónica Jaramillo, experiodista de Noticias Caracol?

El exesposo de Mónica Jaramillo, experiodista de Noticias Caracol, es Luis Eduardo Valencia, quien durante varios años estuvo casada con la presentadora y a lo largo de este tiempo le dieron la bienvenida a su hijo, Joaquín Valencia Jaramillo. El hombre actualmente sostiene una relación con Ana María Navarrete, también experiodista de Noticias Caracol.