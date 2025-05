Andrés Montoya, de Noticias Caracol, abrió su corazón para hablar de su fallecida hija, “Es esa luz”

Noticias Caracol es uno de los noticieros líderes en Colombia, reconocido por su amplia cobertura de los acontecimientos más relevantes a nivel nacional e internacional. Con un equipo de periodistas experimentados y un enfoque en la veracidad y la profundidad sobre política, economía, sucesos, deportes y entretenimiento.

Uno de los periodistas y presentadores que más se ha destacado, es, precisamente, Andrés Montoya, quien cuenta con una amplia experiencia en medio de comunicación y publicidad. El paisa está presente durante la primera emisión del informativo, llevándoles a los televidentes los principales hechos que ocurren en Colombia y en el mundo.

Sin embargo, su vida privada tampoco pasa de largo y recientemente estuvo haciendo parte de ‘Sinceramente Cris’, junto a Cristina Estupiñán, donde reveló varios detalles de su vida y uno especial es el que más le toca el corazón, el fallecimiento de su hija, Macarena, a pocos meses de gestación:

“Es esa luz que me acompaña siempre, que me cuida siempre, a la que le dedico mis días también y que siempre estará, porque estuvo y porque la soñé. Siempre me va a acompañar”, agregó Andrés Montoya, de Noticias Caracol.

La hija de Andrés, Guadalupe falleció en el vientre de su mamá, Mariana Ramírez, ya que la pareja en principio tendría mellizos, sin embargo, por algunas complicaciones la bebé falleció, pero quienes siguió con vida fue Pedro que actualmente cuenta con 6 años de edad y es la mayor alegría para la vida del periodista de Noticias Caracol.

¿Quién es la actual pareja de Andrés Montoya, de Noticias Caracol?

Andrés Montoya confesó que actualmente está soltero, pues está enfocado en su trabajo en Noticias Caracol y por supuesto, en su hijo, Pedro, quien es lo más importante para él. A pesar de la distancia entre Bogotá y Medellín, el periodista viaja constantemente para pasar tiempo de calidad con él, es decir, que sus tiempos terminan siendo bastante reducidos debido a su aparición dentro del canal.

Cabe resaltar que aunque actualmente Montoya no busca tener una pareja, tampoco descarta el poder conocerse a alguien, ya que desde hace un buen tiempo se separó de Mariana Ramírez.