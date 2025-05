Carla Giraldo contó la triste historia del día que su mamá “alcohólica” la hizo irse de la casa con solo 14 años

La paisa Carla Giraldo es hoy por hoy una de las figuras públicas más reconocidas en Colombia, todo esto debido a que su constancia y arduo trabajo la tienen en frente de uno de los formatos más vistos del país, ‘La Casa de los Famosos’, por lo que su nombre está en boca de muchos diariamente; y más luego de revelar la historia de por qué se fue de su hogar y que está asociada con el cantante Carlos Vives.

‘Las muñecas de la mafia’, ‘La ley del corazón’, ‘Cumbia ninja’, ‘Juego limpio’, y ‘Los graduados’, son algunas de las producciones en las que Giraldo a resaltado, a las que se le suma su paso por el reality ‘MasterChef Celebrity’, del que salió victoriosa y del que no se dejó de nadie, demostrando con ello que su capacidad de competir está al mismo nivel de sus habilidades culinarias.

Pero llegar al éxito no fue un camino fácil, ya que tuvo que dejar varias cosas atrás, dentro de ellos el no compartir con sus amigos en la época de adolescencia, ya que desde muy temprana edad estaba metida en un set, o grabando algo. Muestra de esto fue la historia que dio a conocer en el pódcast Flores de Primavera, en el que habló de la razón que la llevó a irse de su casa.

“Yo me fui de mi casa porque mi mamá no me dejó ir a un concierto de Carlos Vives. No me dejaron ir a ese concierto, iba todo el ‘parche’ de Francisco el Matemático’, mi mamá me había dicho que sí, pero cuando llegué me dijo que ya no. Para mí fue la frustración de la vida, ese día mi mamá se tomó unos tragos porque era alcohólica y se desquitó conmigo. Mi papá defendió ami mamá y yo no entendía nada, era una niña de 14 años”, expresó Giraldo.