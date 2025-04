Carla Giraldo y Marcelo Cezán se fueron en contra de ‘La Casa de los Famosos’ por defender a Altafulla, ¿el favorito?

Esta semana llegó a ‘La Casa de los Famosos’, Manelyk Rodríguez al hacer un intercambio con Melissa Gate y en su llegada tuvo que presenciar una fuerte pelea en la casa, esto debido a que era lunes de presupuesto y los encargados de ir a la dispensa fueron Emiro y Altafulla. Ambos compraron lo que debían en comida y aun así les quedaban puntos, por lo que con eso, el cantante barranquillero aceptó comprar el sobre de salvación.

Luego de esta discusión, los compañeros de Altafulla le pidieron compartir el sobre en la casa por la salvación, además de castigarlo por haber tomado los puntos. Los principales en reprocharle su decisión fueron Yina, La Liendra, Norma y Mateo, hecho con el que muchos televidentes no estuvieron de acuerdo.

“Entonces yo asumo las consecuencias y reparto el beneficio, entonces repartamos las consecuencias y no es culpa mía”, afirmó Altafulla luego de que Norma dijera que lo deberian castigar por haber comprado el sobre.

¿Cómo defendieron Carla Giraldo y Marcelo Cezán a Altafulla?

El jueves en la noche, ambos presentadores le dijeron que lo habían visto comiendo, pero fue a causa de una marca que les dio un brunch. Por lo que después ambos le indicaron a toda la casa que querían recordar varias cosas, con todo el respeto y la tranquilidad: “El sobre lo han comprado chicos, no es la primera vez que pasa y se han salvado. Alerta lo compró con Jose, Yina fue con Karina y compraron la videollamada. Entonces por favor no hablen tantas cosas que no saben” expresaron los conductores del programa.

Andrés Altafulla y Laura González fueron pareja

En el momento en que Altafulla llegó al reality, los presentadores le dieron la bienvenida oficial y le preguntaron sobre a quién conoce mejor, a lo que contestó “A Laura, la conozco todita”. Y luego Laura González intervino para decir “si no tiene cama, podemos dormir juntos. Ya nos conocimos hace años, muy bien, de todas las formas”.

Y es que Laura González y Andrés Altafulla fueron pareja años atrás al estar en un reality en el que compartieron, pero con el paso de los días se ha demostrado que están en bandos diferentes.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo indicaron el miércoles pasado cómo quedó la placa de nominados que está conformada por Karina García, Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, La Toxi Costeña, La Liendra y Mateo ‘Peluche’ Varela.

Finalmente, Camilo Trujillo, como líder de la semana, tuvo que ejercer su derecho y nominó a Lady Tabares, quien se une a Andrés Altafulla y Laura González quien fue nominada por el reciente eliminado, Alerta.