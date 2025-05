Juan Diego Alvira confesó el vacío que le dejó su papá en su infancia; busca no repetirlo con su hija

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más famosos en Colombia, pues ha logrado consolidar una carrera de más de 10 años, siendo parte de medios de comunicación de alta importancia en el país como lo son El Espectador, Noticias Caracol, W Radio, Canal Uno, City TV, entre otros, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público en cada una de sus apariciones.

El ibaguereño desde sus diferentes apariciones en Noticias Caracol se terminó convirtiendo en el favorito por parte de los televidentes y aunque su carrera no ha sido sencillo, más allá de demostrar su talento, también se ha encargado de sacar a flote varios detalles de su vida desconocidos para muchos de sus seguidores.

Uno de los más recientes tuvo que ver con su entrevista en ‘Bravissímo’, donde habló de su rol como papá, pues según él, María del Mar, su hija logró cambiarle la vida desde que llegó al mundo, enseñándole el amor verdadero e incluso que gracias a ella logró convertirse en un hombre mucho más cariñoso.

Sin embargo, Alvira tampoco pasó de largo la relación con sus padres, especialmente con su padre, pues reconoció que no terminó siendo la mejor, ya que no eran tan evidentes las muestras de cariño, entre ellos: “Si hubo algo que de pronto fue poco en la crianza que tuve yo, fue la expresión de amor, porque mi papá era o es demasiado seco, demasiado inexpresivo. Entonces yo, no quiero sonar que estoy criticando a mi papá ni mucho menos, creo que era su forma de educarnos, pero nunca me dijo te amo (…) Era diferente, era educar, era la autoridad y criar, bien criados. Era otra forma, entonces yo soy todo lo contario con María del Mar, a lo mejor mi papá tiene otras hijas, la relación hombre mujer es muy diferente, pero igual si tuviera un hijo, le diría te amo, te quiero, lo consentiría".

¿Por qué Juan Diego Alvira no tendrá más hijos?

Juan Diego Alvira confesó que no descartaban la posibilidad de adoptar junto a su pareja, Ana María Escobar, Sin embargo, ahora, en medio de unas cortas declaraciones para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ aseguró que entre sus planes si estaba darle la bienvenida a un nuevo integrante a su familia, pero el motivo por el que desistieron fue porque su esposa padece una enfermedad autoinmune.