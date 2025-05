Ella es la exesposa de Lady Tabares, de ‘La casa de los famosos’; fue un matrimonio de más de cuatro años

‘La casa de los famosos Colombia’ es un reality show donde un grupo de celebridades colombianas conviven en una casa, aisladas del mundo exterior y vigiladas las 24 horas del día por cámaras. Durante su encierro, deben interactuar, formar alianzas y superar desafíos, mientras el público vota para decidir quién permanece y quién es eliminado semanalmente.

¿Qué pasó con Lady Tabares, de ‘La casa de los famosos’?

A pesar del apoyo que recibió en principio por parte del público tras estar nominada en la placa, Lady no tuvo la misma suerte, quedando en los últimos lugares en compañía de Mateo, ‘Peluche’, ante sus bajos porcentajes. Luego de la tensión y de los nervios, Lady Tabares fue eliminada de la competencia antes de poder estar entre el top 10 de los famosos de este 2025.

A pesar de la tristeza que esta situación trajo consigo, lo cierto es que Lady se mostró bastante sensible al regresar a su hogar y por ende, las muestras de cariño recibidas por parte de sus fans.

¿Quién es la exesposa de Lady Tabares, de ‘La casa de los famosos’?

La exesposa de Lady Tabares es Cristina Londoño, con quien después de algún tiempo de relación se casaron en el año 2017. Siendo esta toda una polémica, pues un año antes había sido aprobado el matrimonio igualitario en Colombia: “Yo creo que me dejé llevar mucho del amor, todo pasó muy rápido y nos desbocamos. Hacerlo público no ayudó por tener a los medios encima nuestro, pues no nos dimos el tiempo de conocernos bien”, agregó Lady Tabares hace unos cuantos meses en entrevista con Infobae.

Aunque se desconoce donde se conoció con Cristina, la actriz dejó claro que esto no ocurrió en la cárcel y que para aquel momento era la persona perfecta para ella. Sin embargo, luego de varios rumores por una aparente separación para el año 2020, Lady reiteró que sí estaba afrontando varios problemas con su pareja, sin embargo, luego de su regreso a la televisión con ‘La casa de los famosos’ y siendo parte de ‘Buen día Colombia’ terminó confirmando su separación, dejando claro que se encuentra disfrutando de la soltería.

Pues, durante el programa los acercamientos con Karina fueron evidentes, en principio, reiterando la belleza con la que cuenta y su gusto por las mujeres.

¿Cuántos hijos tiene Lady Tabares, de ‘La casa de los famosos’?

Lady Tabares, de ‘La casa de los famosos’ tiene dos hijos, quienes son Fernando José y Juan Esteban, uno de 24 años y el otro de 22 años de edad.