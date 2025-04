“La vendedora de chismes”: Audiencia de LCDLF le dio palo a Lady Tabares por decirle “hipócrita” a Emiro Navarro

En la noche del pasado domingo 27 de abril, se presentó una de las eliminaciones más ‘cantadas’ por la audiencia de ‘La Casa de los Famosos’, ya que antes del posicionamiento, muchos televidentes de RCN ya habían dado por eliminada a Lady Tabares, algo que Colombia confirmó con sus votos. Tras su salida, la actriz decidió dejarle un duro calificativo a Emiro, por lo que la están llenando de críticas.

La mujer, que se convirtió en la participante número 14 en abandonar la competencia, concedió una entrevista al programa ‘Buen Día, Colombia, en el que dejó varias ‘joyitas’, dentro de ellas la descripción de lo que considera es la función de Navarro en el programa; y el nombre de quienes cree podrían llevarse el premio final.

Lady Tabares fue eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Para Tabares, Yina Calderón y la Toxi Costeña son las competidoras más peleonas de esta edición; pero sus palabras se quedaron cortas para definir quién es el más falso e hipócrita de la competencia, ya que para Lady este puesto está hecho para Emiro Navarro; aunque a pesar de esta distinción la actriz también afirmó que el creador de contenido era uno de los más divertidos en la casa.

Por último, la paisa de 42 años, no dudó ni un segundo para dejar los dos nombres de quienes consideran le heredaran la corona de ganadora a Karen Sevillano, nada más y nada menos que Melissa Gate y ‘La Toxi. Aunque el video tuvo gran repercución en redes, las palabras de Lady fueron criticadas por cientos de internautas.

“Una mujer llena de soberbia, la vendedora de chismes”, "Salió demostrando la verdadera cara y a la vez no dijo nada“, ”Emiro no es falso, es muy noble y muy buena persona“, ”Lady se enamoró de Karina y no supo pilotearla“, y ”el mueble era ella", fueron algunas de las reacciones.