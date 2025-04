Pipe Bueno por poco hace llorar a Carlos Vives con inesperada sorpresa, “lo van a matar”

Carlos Vives es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más emblemáticos de Colombia, quien con su música ha llevado el folclore del Caribe colombiano a los rincones más lejanos del mundo. Su legado es tan grande que, no solo sus seguidores, sino también colegas de la industria, continúan rindiéndole tributo por su invaluable contribución a la música nacional. En esta ocasión, el cantante y compositor Pipe Bueno decidió rendirle un homenaje inesperado a Vives, llevándolo a un punto tan emotivo que casi lo hace llorar.

El escenario de este emotivo momento fue la Gaira Música Local, el restaurante y estudio de Carlos Vives en el norte de Bogotá, un espacio íntimo donde se reúnen amigos y colaboradores del artista. La sorpresa comenzó cuando Pipe Bueno, acompañado de su esposa, Luisa Fernanda W y la cantante mexicana Majo Aguilar, se presentó ante Vives con lo que él pensaba sería una canción para niños. Sin embargo, la sorpresa estaba por llegar.

“Para mí, hacerle un homenaje en mariachi al más grande de la música en Colombia ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora”, comentó Pipe Bueno. Lo que en principio parecía ser un proyecto infantil, resultó ser la presentación de su nuevo EP, que rinde homenaje a los clásicos de Carlos Vives, pero con un giro sorprendente: todas las canciones están interpretadas en versiones regionales mexicanas.

Carlos Vives no pudo evitar sentirse conmovido por el inesperado gesto de Pipe Bueno

El resultado fue algo totalmente inesperado para Vives, quien al escuchar las primeras notas no pudo evitar sentirse abrumado por la emoción. “Lo van a matar con ese homenaje tan lindo”, fueron sus primeras palabras al no poder entender lo que estaba sucediendo. Y es que la sorpresa fue tal que, entre lágrimas de gratitud, Vives expresó: “¿Cómo hicieron esto? No sé qué decir, solamente palabras de agradecimiento. Ese detalle fue algo hermoso”.

El homenaje incluyó la interpretación en mariachi de temas como “Bailar Contigo”, que fueron transformados en melodías profundas y llenas de historia, brindando una nueva identidad a los clásicos del samario a través del característico sonido del mariachi. Majo Aguilar, quien se unió a la interpretación de esta obra, también compartió su emoción al respecto: “Estoy muy feliz de unirme a Pipe en esta canción y poner mi voz en este gran homenaje. Es un honor interpretar juntos una obra tan especial y llevarla a un sonido que conecta con nuestras raíces”.

Este emotivo momento no tardó en volverse viral, con miles de seguidores de ambos artistas compartiendo el video, sorprendidos por el gesto tan lleno de admiración y respeto hacia Carlos Vives. Sin duda, este homenaje no solo marcó un momento especial en la vida de Vives, sino que también dejó claro el profundo cariño que existe entre artistas que, a través de la música, continúan elevando el nombre de Colombia y de América Latina.