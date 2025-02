Ana Karina Soto contó el mal rato que pasó con una de sus redes sociales

La reconocida presentadora de televisión Ana Karina Soto continúa consolidando su carrera en la televisión colombiana. Con una trayectoria de varios años, se ha ganado el cariño del público gracias a su talento y carisma. Actualmente, es una de las figuras principales del programa matutino ‘Buen Día Colombia’, donde ha fortalecido una excelente relación con sus compañeros Orlando Liñán, Andrés López y Viena Ruiz, con quienes comparte a diario la pantalla en entretenidas y dinámicas emisiones.

Ana Karina ha sabido destacarse no solo por su profesionalismo en la conducción de programas de entretenimiento, sino también por su cercanía con el público y su autenticidad. Su carisma y espontaneidad la han convertido en una de las presentadoras más queridas del país, logrando mantener una conexión especial con la audiencia y sus compañeros de trabajo. Gracias a su versatilidad, ha participado en diversos proyectos televisivos, consolidándose como un referente en el medio.

Siempre muy activa en sus redes sociales, Ana Karina comparte con sus seguidores no solo aspectos de su vida profesional, sino también momentos personales. A través de sus plataformas digitales, mantiene una cercanía con su público, mostrando su día a día, su relación familiar y los encuentros con su círculo de amigos.

Recientemente, la presentadora se encontraba disfrutando de una celebración especial junto a sus personas más allegadas por el cumpleaños de su pareja cuando vivió un momento incómodo con una de sus redes sociales. Ana Karina notó una actividad inusual en su cuenta de Instagram, lo que la llevó a pensar que alguien estaba intentando hackearla. Esta situación generó preocupación en la comunicadora, quien no dudó en compartir su experiencia con sus seguidores.

“Les tengo que contar. Ayer se me cerró el Instagram cuando estaban de Valentina, donde Vale Sánchez, que Alejo pues tiene su ritual de irse para cine a ver una película siempre en su cumpleaños y nosotros nos fuimos para los cumpleaños de Salomón y Salvador, los hijos de Vale. Y se me ha cerrado el Instagram así, como por arte de magia. No sé si fue que me lo intentaron hackear, no tengo ni idea (...) Gracias a Dios, anoche con Armando nos pusimos a cacharrear y lo logramos recuperar, así que aquí estoy. Nuevamente por eso me tocó repostear todo lo que publicaron ahí de los cumpleaños de Alejo. Gracias por todos los mensajes, la celebración salió espectacular, pero seguimos celebrando”, relató la presentadora en sus redes sociales.