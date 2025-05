“Fue la más fácil”: La Toxi Costeña reveló lo que le confesó Altafulla sobre Karina

Durante horas de la convivencia del día 97 en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se llevó a cabo la actividad liderada por los presentadores de La Mega en la que La Jesuu y La Toxi Costeña fueron las invitadas.

PUBLICIDAD

Lea también: Nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en medio de agarrón entre Karina y La Toxi Costeña

Tal y como era de esperarse, por ser una de las participantes más polémicas de la actualidad, La Toxi Costeña no dudó en responder sobre el romance que viven Karina García y Altafulla, pero reveló lo que él le confesó antes de empezar la relación.

“La única mujer que le ha gustado en esta casa se llama Melissa. Él está con Karina, porque Karina fue la más fácil, porque de la propia voz, boca de él salió ‘yo sé que, si yo tiro ahí, voy a la fija, pero realmente a mí me gusta es Melissa’”, dijo La Toxi Costeña.

Melissa Gate y Andrés Altafulla de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

La ropa de La Toxi Costeña por la que Karina armó berrinche

Reiteró que sus diferencias con Karina García se intensificaron el día que una reconocida marca le envió ropa y que al ver esto no dudó en hacer un berrinche ante las cámaras

“Se va al baño a llorar porque a mí me llegó ropa y a ella no. Entonces yo digo, que una persona que no se alegre algo bueno que a mí me pase, ella sabe que no tenía ropa, porqué coger ese momento para empezar a pedir ropa ante las cámaras”, dijo La Toxi Costeña.

Karina García y La Toxi Costeña en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Karina no deja que Atafulla se acerque a La Toxi Costeña

Sobre Altafulla dijo que al ser costeño se sintió más cerca de su casa, y que lo vio como un “pana”. Pero que en una oportunidad cuando Altafulla se le acercó, llegó Karina a llevárselo, lo que le hizo pensar si eran ideas suyas o si era algo real lo que hacía Karina al respecto. “Yo puedo tener una amistad con un hombre sin necesidad de que me guste y sin necesidad de querérmelo ta ta ta ta ta”.