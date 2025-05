Greeicy respondió ante las críticas por bailar de forma “sexy”con Béele en pleno concierto

Beéle, el joven de 22 años, proveniente de Barranquilla, ha experimentado un ascenso meteórico en la escena musical urbana, catapultado a la fama con su éxito “Loco” en 2019. Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por diversas polémicas en el ámbito personal, incluyendo acusaciones de infidelidad que han generó un intenso debate público y mediático por unos meses.

El barranquillero le ha sacado provecho a toda la atención que se le ha dado, lanzando canciones que por el momento son éxitos y le han permitido estar en gran des escenarios. Uno de ellos fue el famoso Festival la Solar en Medellín, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, en el que Beéle figuró como uno de los artistas principales. Durante su presentación, estuvo cantando ‘Frente al Mar’ y en un momento, entro la paisa Greeicy a bailar unos segundos con él y luego desaparecer del escenario.

Esto quedó captado en videos, por lo que los internautas empezaron a criticar a Greeicy por bailarle de dicha forma a Beéle. Tanto así, que Greeicy salió hablar del tema en medio de sus historias, diciendo que su relación con Mike Bahía está en perfectas condiciones y que la danza es libertad y disfrute para ella, por lo que se cuestionaba por qué los comentarios mal intencionados. Adicionalmente, confesó que Kai es fan de la canción que ella bailó.

La cantante se vio afectada por la distancia que ha tenido con su pequeño, por lo que quiso compartir con sus seguidores su situación, donde inició contando que había tenido varios días de satisfacción profesional donde pudo conectar y estar de forma cercana con su público. Sin embargo, se ha sentido con “culpabilidad maternal”, esto lo indicó con su voz entre cortada diciendo que ha tenido días muy ocupados y que por esa razón canceló todo lo que tenía en su único día de descanso.

“Tengo que estar con él, necesito compartir con él y sé que todo es importante, pero en las prioridades estamos claros. Entonces sí, lloré porque estoy sensible, es que llevaba mucho rato sin viajar tanto. Comparto esto porque es muy maternal y muy común y esto lo saben las mamás, en este momento me siento feliz, porque estoy siendo feliz, porque en medio de la locura tengo una red de apoyo para seguir logrando mis objetivos y metas personales, pero al mismo tiempo me siento mal cuando no estoy.”