Greeicy conmueve las redes sociales al expresar que se perdió un importante momento en la vida de su hijo Kai

Greeicy es una de las cantantes colombianas más queridas no solo aquí sino también a nivel internacional, su gran talento y su particular personalidad la han hecho cautivar a miles de personas, que ahora la siguen en su faceta de madre, con su pequeño hijo Kai, a quien tuvo junto a su pareja Mike Bahía. Desde que nació Kai, tanto Greeicy como Mike han procurado no mostrar mucho su rostro, esto lo hacen muchos famosos, que optan por mantener a sus hijos alejados del mundo del espectáculo, esto por seguridad con los pequeños o también para dejar a su elección si quieren ser mostrados públicamente. En el caso de Kai, nació en el año 2022 y su madre ha retomado su carrera, por lo que han tenido que separarse por algunos días.

La cantante se vio afectada por la distancia que ha tenido con su pequeño, por lo que quiso compartir con sus seguidores su situación, donde inició contando que había tenido varios días de satisfacción profesional donde pudo conectar y estar de forma cercana con su público. Sin embargo, se han sentido con “culpabilidad maternal”, esto lo indicó con su voz entre cortada diciendo que ha tenido días muy ocupados y que por esa razón canceló todo lo que tenía en su único día de descanso.

“Tengo que estar con él, necesito compartir con él y sé que todo es importante, pero en las prioridades estamos claros. Entonces sí, lloré porque estoy sensible, es que llevaba mucho rato sin viajar tanto. Comparto esto porque es muy maternal y muy común y esto lo saben las mamás, en este momento me siento feliz, porque estoy siendo feliz, porque en medio de la locura tengo una red de apoyo para seguir logrando mis objetivos y metas personal, pero al mismo tiempo me siento mal cuando no estoy.”

Posteriormente, indicó que no estuvo presente cuando su hijo Kai fue al baño solo por primera vez, lo que la conmovió rotundamente. En ese momento, entro su madre al lugar y no pudo aguantar el llanto, para después ser consolada por ella. En los comentarios del post, sus amigas expresaron su apoyo y admiraron la gran labor que hace Greeicy como mamá.