Exnovia de Nath salió aclarar lo que sucedió entre ella y Béele, asegurando que no sabía nada de Cara

Beéle ha sido una de las figuras públicas más sonadas no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, y no solo por su música, sino también por su vida privada, la cual desde agosto del 2024 se vio en vuelta en una gran polémica. Todo se daría por filtración de algunos chats del cantante barranquillero con la modelo Isabella Ladera, lo cual comprobaría la infidelidad hacia su esposa y madre de sus hijos, Camila Rodríguez, conocida como Cara. Lo que sorprende es que Beéle no solo le habría sido infiel con la modelo venezolana, sino que hubo más mujeres involucradas durante cierto lapso tiempo y por estos días en redes sociales salió a relucir el nombre de una de estas chicas, se trata de Sara Torres quien hace muy poco le dio fin a su relación con Nath.

PUBLICIDAD

Nath es una cantante paisa de reguetón, que poco a poco se ha abierto un espacio dentro de la industria al tener importantes colaboraciones y también de rodearse de personas que hacen parte del entretenimiento en Colombia. La paisa había hecho bastante pública su relación con Sara, quien era su mejor amiga anteriormente, hasta que su relación se trasformó y empezaron su noviazgo. Sara suele subir contenido a sus redes sociales, donde ya cuenta con una gran suma de seguidores y también aparece en el video musical de Malo H junto a Nath.

Ante los ataques y acusaciones que mantuvo una relación con Beéle y que era una “hermoza” más, Sara decidió subir un video aclarando la situación, diciendo que ella también fue víctima de toda la situación y que ella no fue “moza”. Al respecto se refirió: “Yo no tenía conocimiento alguno de la vida privada de esta persona, en el momento en que yo lo conozco a él, me dice que estaba completamente soltero (...) creó que la cegué porque fui muy ingenua y le creí lo que me dijo.”

Además, indicó que para ese momento Cara estaba embarazada y que ella le pidió las respectivas disculpas por lo que sucedió, “Si yo fuera tan mala, ustedes creen que esta persona (Cara) me hubiese dirigido la palabra, la persona que me dice de la existencia de ella es Nath” expresó Sara, por lo que después decidió alejarse de Beéle y dejar de responderle sus mensajes.

La exnovia de La Liendra que al parecer también sostuvo un romance con Nath

Se trata de Luisa Castro, una joven modelo e influencer paisa que por varios años mantuvo una relación con el influencer, que después inició con Dani Duke, mientras que se rumoreaba que la nueva pareja de ella es Reykon. Con el cantante también lleva un gran tiempo de relación, pero nunca se les ha visto juntos, solo en los mismos lugares y algunas pistas en fotos.

Al parecer, Luisa también habría estado involucrada con Nath y en Los40 recordaron un video de ambas mujeres en donde se les puede ver besándose. Esto justificaría tal vez la actitud que tuvo La Liendra con la cantante.