Presentador de ‘La Corona TV’ salió en defensa de Karina García, de ‘La casa de los famosos’ por sus dos relaciones

El Canal RCN es un canal nacional que con el paso de los años ha adquirido una amplia acogida entre los televidentes y uno de los programas de entretenimiento más conocidos, actualmente es, precisamente, ’La casa de los famosos’, un ‘reality’ de convivencia que sigue dando de que hablar de la mano de Karina García, Yina Calderón, Melissa Gate y Emiro Navarro.

En las redes sociales han sido varias las críticas por las diferentes actitudes de los famosos, demostrando así su inconformismo, pero también su apoyo a diferentes figuras. Una de ellas es Karina García, quien ha sido blanco de diferentes polémicas y ahora un conocido presentar se refirió a este tema:

“No está siendo juzgada por haber querido a dos hombres en un reality, tampoco por besar, sentir o conectar, Karina está siendo juzgada porque en un país donde la libertad femenina incómoda ella decidió ser dueña de su cuerpo deseos y de sus deseos frente a millones de espectadores (…) Realmente nos escandaliza que una mujer viva su sexualidad en libertad o nos sigue escandalizando que lo haga sin permiso (…) Mientras a ella la llaman fácil o prepago a los hombres involucrados se les prepara como ganadores como si su hombría se fortaleciera al pasar por su piel (…)

Estamos frente a nuestras propias hipocresías culturales, esa misma cultura que le permite al hombre ser plural en sus amores y le exige a la mujer ser monógama en su deseo, esa cultura que convierte la libertad de una mujer en provocación insoportable. No es Karina quien debe estar en juicio, sino el país, el país que todavía no aprende a convivir con mujeres que no se arrepienten de su autonomía (…) Ser una mujer libre es un acto de valentía“, fueron algunas de las declaraciones expuestas por Omar Vásquez, durante la transmisión de ‘La Corona tv’.

Ante el hecho fueron varios los comentarios recibidos, entre ellos: "En deseo femenino no es una falta moral y como mujeres somos dueñas de nuestras decisiones y nuestro cuerpo“, ”A mí no me incomoda su sexualidad, me incomodan las maneras, como una persona que podría dar un mejor ejemplo no tiene límites ni para tener sexo en un programa que tiene todo tipo de públicos“, ”Podrán decir lo que quieran, pero la imagen de Karina está por el piso y su valor como mujer y esposa quedó en cero“.