César Escola, de ‘Yo me llamo’, puso a competir a Laura Acuña y Melina Ramírez por su cariño, “no le va a gustar”

César Escola es un músico, compositor y desde hace más de cinco temporadas forma parte de ‘Yo me llamo’ figurando como jurado en compañía de Amparo Grisales y Rey Ruiz. Cabe resaltar que el argentino también se ha destacado en otras producciones de Caracol Televisión como ‘Klass 95’ y ‘La Descarga’.

Desde enero del 2025, Caracol le dio la bienvenida a la décima temporada de ‘Yo me llamo’, un reality de imitación que ha logrado quedarse en el corazón de los colombianos, estando no solo acompañado por un grupo de jurados y todo un grupo de imitadores, sino también de queridas presentadoras como lo son Laura Acuña y Melina Ramírez, quienes se han ganado el cariño del público en cada uno de los capítulos.

Sin embargo, la relación con el maestro tampoco ha pasado de largo y prueba de ella, es la más reciente aparición de César Escola en sus redes sociales, donde aseguró: “Trabajar en ‘Yo me llamo’ tiene muchas satisfacciones porque uno tiene compañeros maravillosos, porque una la pasa muy bien y porque nos queremos muchos y también hay sorpresas. Pero, también hay sorpresas que a Melina no le va a gustar mucho, miren que me trajeron de almuerzo", evidenciando así que Laura Acuña lo sorprendió con un sushi, una de sus comidas preferidas.

Sin embargo, las declaraciones por parte de Acuña tampoco faltaron reiterando: “Te quería consentir hoy”, “Melina en tu cara”.

Cabe resaltar que las palabras están relacionadas con que hace pocos días Melina Ramírez llegó a su camerino con toda una bandeja de pandebonos para él y el resto del equipo de ‘Yo me llamó’, pero ahora la sorpresa va de la mano de Laura Acuña con el mencionado sushi.

Lo cierto es que más allá del nivel profesional, cada uno de los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, han consolidado una muy buena relación, no solo entre ellos, sino también con las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez.

¿Quién es el hijo de César Escola de ‘Yo me llamo’?

El hijo de César Escola es Martín, quien estaría sobre sus 25 años de edad y fue quien llenó el corazón del maestro con su llegada, ya que el joven fue adoptado cuando tenía pocos años de vida. Aunque se desconoce quién es la pareja de César, para aquel momento tuvo que realizar una de sus apariciones en el programa en el que participaba en un centro de adopción, donde compartió con varios niños y desde allí tuvo claro que su deseo estaba encaminado en convertirse en padre, realizando así varios de los procesos para cumplir con este sueño que meses más tarde se hizo realidad.