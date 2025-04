Televidentes piden a Caracol que Aurelio Cheveroni sea el jurado permanente de ‘Yo me llamo’; logró cautivar a grandes y chicos

Caracol Televisión es un canal nacional que a diario informa, pero también entretiene al público las 24 horas los siete días de la mañana. Actualmente, uno de los programas que está presente en las noches es ‘Yo me llamo’, en compañía de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Durante la noche del 8 de abril, Caracol le dio paso a una nueva fase del programa de entretenimiento a partir de ‘Yo me llamo Mini’, donde han sido varios los niños que han llegado a mostrar su talento tomando como eje principal a su artista favorito.

Pero ante esta nueva fase, también llegó una nueva cara como lo es Aurelio Cheveroni, el recordado personaje de ‘Club 10′, que ha sido aplaudido por su rol como jurado en este programa, donde los pedidos para Caracol tampoco se han hecho esperar, pidiéndole al canal que Aurelio se mantenga en el ‘reality’ e incluso que esté vigente en las próximas temporadas, sobre todo por la conexión que ha logrado alcanzar con Amparo Grisales y por supuesto, con los niños.

“Yo me llamo Aurelio reviviendo la infancia de todos que vuelva ‘Club 10′“, ”Como no amar a Aurelio Cheveroni, es de nuestro folclor", “Dónde firmo para que deje a Aurelio Cheveroni como juez permanente”, “Deberían sacar una edición completa de ‘Yo me llamo’ mini, esos niños son divinos y Aurelio como presentador principal”, “Definitivamente este formato es mucho mejor que ‘La Voz kids’ y con Aurelio Chevoroni”, fueron algunos de los tantos comentarios aplaudiendo el rol de Aurelio, en ‘Yo me llamo’.

¿Cuál es el premio que se lleva el ganador de ‘Yo me llamo Mini’?

Durante el primer día de ‘Yo me llamo Mini’ las presentadoras como lo son Melina Ramírez y Laura Acuña se encargaron de sacar a flote que el niño ganador de esta fase de ‘Yo me llamo’ se llevará un bono para estudios de 100 millones de pesos. Cabe resaltar que esta etapa solo estará presente en Caracol Televisión durante 12 días, pero hasta el momento se desconoce si Aurelio Cheveroni seguirá haciendo parte del respectivo programa como jurado, pues la acogida por parte de los televidentes ha sido bastante buena.