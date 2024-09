De lujo: Así es la finca que Marcela Reyes promete construir tras atravesar una “caída”

Marcela Reyes se sometió a terapia con hielo para enviar un sensible mensaje

La DJ de guaracha Marcela Reyes se ha posicionado en el mundo de la música y el modelaje, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas en la escena de la música electrónica en Colombia. Con su carisma y talento, la también empresaria ha logrado atraer a una gran audiencia, tanto en sus presentaciones en vivo como a través de sus plataformas digitales.

Recientemente, la creadora de contenido respondió a un seguidor que le preguntó sobre el avance en la construcción de su finca. Para abordar esta consulta, Marcela utilizó un video en 3D que muestra el concepto de la propiedad que sueña tener.

En su respuesta, dejó claro que no ha desestimado la idea de adquirir un nuevo inmueble y expresó su determinación: ”Yo sé que menos de lo que puedo imaginar retomar este sueño. Tuve una caída, pero me estoy levantando de ella. Así que aquí estoy, camellando duro. Dios me va a ayudar porque Él conoce mi corazón y mis intenciones”.

El video que compartió muestra cómo será su finca, que llevará el nombre de ‘La Valentía’. Este proyecto contempla amplias zonas verdes, una piscina que se integra armoniosamente con el entorno, habitaciones iluminadas con luz natural y una cocina vanguardista que combina modernidad y naturaleza. Marcela mencionó que este espacio representa no solo un sueño personal, sino también un lugar donde puede disfrutar de la tranquilidad y la belleza del campo, alejándose del bullicio de la ciudad.

Además, sus seguidores mostraron interés en conocer cómo ha logrado alcanzar el éxito que disfruta hoy en día. A esto, Marcela respondió: ”Desde muy chiquita he sido berraca para el trabajo, cero perezosa. Tengo claro para dónde voy y eso me hace estar muy enfocada para poder llegar a mis metas”. Con su dedicación y pasión por lo que hace continúan inspirando a muchos.