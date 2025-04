Juan Diego Alvira expuso las situaciones que le molestan a su esposa en su matrimonio y hasta mencionó el sofá

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más famosos en Colombia, pues su amplia trayectoria en medios de comunicación como ‘El Espectador’, ‘City TV’, Noticias Caracol, Revista Semana, entre otros, lo que lo ha llevado a ganarse el cariño de la gente. Por ende, seguir presente en los hogares colombianos con ‘Sin carreta’ del Canal Uno y como creador de contenido, expresando varias situaciones con su esposa, Ana María Escobar, y su hija, María del Mar.

Además de contar con una amplia carrera periodística, su carisma y espontaneidad también lo han llevado al éxito, pero el mundo digital tampoco ha sido ajeno a él, pues aunque en principio le costó, con el paso del tiempo deseó ingresar a este mundo, donde Juan Diego relata varias de las experiencias que ha tenido en su vida.

En una de sus más recientes apariciones, el experiodista de Noticias Caracol contó las situaciones no tan alegres que vive con su esposa, Ana María Escobar: “Que salga, que no salga. Que coma mucho, que no coma. Que discuta con ella, que no discuta, con ella. Que duerma mucho, que no duerma nada (…) Las cosas que no le gustan a mi esposa. Hombres, ¿les ha pasado que lo que ayer era motivo de risa, hoy es motivo de discusión? Que si uno sale, que si no sale, que si come, que si no come… ¡Ni en el sofá se encuentra paz! Dicen que el matrimonio es una danza, pero a veces siento que estoy bailando solo. ¿Cuántos hombres de aquí se sienten identificados? Amor es solo humor. Te amo”.

Cabe resaltar que minutos después varias de sus seguidoras no dudaron en referirse a este tema en tono de risa, resaltando que algo parecido ocurre en sus relaciones y a pesar de ello siguen adelante con sus matrimonios, pues también terminan siendo muestras de cariño.

¿A qué se dedica la esposa de Juan Diego Alvira?

La esposa de Juan Diego Alvira, Ana María Escobar, desde su rol como comunicadora social, periodista y abogada desde hace un tiempo, sería jefe de Comunicaciones del Ministerio de Defensa del gobierno Petro.

Aunque este rol termina siendo bastante complejo, Ana María sabe repartir muy bien sus tiempos para así responder con sus obligaciones y pasar tiempo de calidad con su familia.