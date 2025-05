Altafulla salvó a Karina de ser eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

El capítulo 99 del reality de RCN trajo la salida del décimo quinto participante eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 2’, esto luego de medirse en unas votaciones con los demás nominados.

Pero momentos antes de conocer el nombre se llevó a cabo el posicionamiento, en el que Andrés Altafulla decidió usar su poder de salvación que ganó el pasado miércoles 23 de abril durante una nominación.

La nueva modalidad de posicionamiento es que los nominados pueden pararse al lado del otro para darle sus motivos por lo cuales quieren que abandonen ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

Al ser salvada automáticamente Karina García se convirtió en la sexta participante conformada del top 10 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y se une a Emiro Navarro, Melissa Gate, La Toxi Costeña, Mateo ‘Peluche’ Varela y Camilo Trujillo.

“Karina, me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa, pero no todavía, siento que eres una mujer que vale oro, que de verdad que tienes muchas cosas bonitas, eres una pelada sensible, bella, encantadora, amorosa, lo cual me tiene aquí pegadito aquí. Quiero que te quedes mucho tiempo, es más, quiero que te ganes esta vaina y si Marce y Carla, el jefe y Colombia me dan el permiso de usar mi derecho a la salvación, para que Kari y yo no compartamos ese cuarto terrible”, dijo Altafulla a lo que Karina contestó “me enamoré”.

Ante esto los presentadores le indicaron a Karina García que de inmediato salía de la placa de nominados y que además se sumaba al top 10 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

¿Cuál fue el porcentaje de Karina García?

Karina García consiguíó un 26,89 %, la puntuación más alta de la noche, de acuerdo a lo dicho por los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo, por ende Karina García no sería eliminada.

Días atrás Karina García le había pedido a Altafulla que no usara el poder con ella, en medio de una conversación que se tornó de reclamo en la que puso al participante contra la espada y la pared.