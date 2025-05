Altafulla y Karina de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se sinceraron: “no utilices eso conmigo”

La gala 95 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ terminó en un bombardeo de votos hacia Karina García de parte de sus compañeros que la hizo encabezar la placa de nominados junto Yina Calderón.

Esta sería la novena semana en la que Karina García entraría al cuarto de eliminación y del que ha salido librada las veces anteriores con diversos porcentajes que le han permitido retornar entre los primeros lugares a ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

Sin embargo, su pareja sentimental en la competencia arrastra un poder de salvación que gano en la nominación de las manzanas, y que podrá usar en cualquier momento antes de la semifinal, por lo que Karina García ha lanzado indirectas al respecto.

Karina García de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“De verdad, que no quiero que lo hagas, porque es que, no me interesa, pero de verdad eso a mí sí me pone a pensar y cuestionarme: este man está conmigo, todas las noches tamos juntos, nos queremos, compartimos… ¡¿Cómo no va a pensar en mí?! Amor, eso es obvio, eso es lógico. Y no lo pienso solo yo, incluso la que me dijo eso fue Melissa ‘¿cómo no la va a salvar?’”, dijo Karina.

Ante esto Altafulla le respondió que no usar el beneficio ahora, no significa que no piense en ella. Y le recordó que algunas veces surgen comentarios similares de sus compañeros con los que ella hace problemas.

Altafulla y Karina de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Bebé, no importa, igual no lo vayas a hacer, salva a otra persona, no me interesa que utilices eso conmigo, porque si yo tuviera una, de una a mí pareja, parce. Pensamos muy diferente”, agregó Karina García.

Placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Luego los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo se conectaron nuevamente para dar a conocer los nombres. Es así como en placa de nominados quedaron Yina Calderón, Karina García, Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.

Placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Foto: RCN

Por su parte, Emiro Navarro ejerció su poder como líder de la semana y nominó a Norma Nivia “y me tocó de votico loco esta vez”. Ellos se suman a al actor Camilo Trujillo quien fue nominado por la reciente eliminada, Lady Tabares. La nominación perpetua de Andrés Altafulla y la nominación de La Jesuu por decisión del ‘Jefe’ tras moverse en el congelado de Marlon Solórzano.