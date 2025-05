Hermana de Yina Calderón reveló chats comprometedores de Altafulla; “no coman cuento”

Ya son más de 90 días los que llevan encerrados 24/7 las celebridades que aún no han sido eliminadas de ‘La Casa de los Famosos’, dentro de ellas Yina Calderón, mujer que recientemente está en boca de muchos por la revelación de unos supuestos chats en los que ella supuestamente le declaraba su amor a Altafulla; algo que quedó desmentido por su hermana, quien tiene su celular.

Las cosas en el set de ‘Nuestra Tele’ están bastante álgidas por culpa de las mujeres del Team Fuego, Yina, Karina García y La Toxi Costeña; debido a que saliera a la luz que García tuvo más que un ‘arrunchis’ con Altafulla. Esto ha desatado que ellas traigan recuerdos del pasado para hablar del cantante, dentro de ellos los de Calderón, quién dice que ella fue una de las que impulso su carrera, y sin necesidad de pedir algo a cambio o establecer un vínculo sentimental.

A raíz de todo esto han salido algunos montajes en redes en los que supuestamente se ve que Yina le escribía a Altafulla para que se vieran en Bogotá y tuviesen un encuentro más amistoso; algo que quedó desvirtuado luego de que Juliana Calderón mostrara los chats de Instagram de Yina.

¿La Toxi está enamorada de Altafulla?

Tras el inicio del amorío de Altafulla y karia, muchos televidentes de ‘Nuestra Tele’ aseguran que ‘La Toxi’ está celosa, a lo que ella respondió en entrevista con La Mega:

“Yo puedo tener una amistad con un hombre sin necesidad de que me guste. (...) No es que yo no me pueda acercar, yo decidí abrirme, porque si la gente ve todo, yo no le busco el lado. Nosotros nos hablamos porque nos parecemos mucho en la manera de hablar, en los chistes, en las cosas, tenemos varias cosas en común. A mí no me gusta, la única persona que le gusta a él es Melissa, él está con Karina porque Karina fue la más fácil.