Yina Calderón estalló contra Altafulla por lo que reveló de ella en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 95 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ hubo mucha tensión entre los participantes y es que se llevó a cabo la décimo quinta nominación que terminó en una fuerte discusión entre Yina Calderón y Altafulla.

La selección de quienes se sumaron a la placa de nominados fue distinta a las anteriores, pues los famosos debían pasar por una calle que los llevaría a un cofre del que sacarían una llave con un número y luego ir al buzón correspondiente para sacar un sobre y leerlo.

Altafulla reveló que Yina gustaba de él

Cuando fue el turno de Altafulla le tocaron 4 puntos los cuales se los entregó a Yina Calderón reprochándole los momentos en los que ella ha hablado de lealtad y amistad, las cuales considera que no están en su juego. Al tiempo que indicó que está tan desorientada, que los del equipo contrario la quieren reclutar.

Nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Foto: RCN

“Yo prefiero quedarme con esa Yina chévere de afuera que decía que yo era su amor platónico y que sentía cositas por mí”, dijo Altafulla a lo que Yina Calderón respondió “atrevido ¿yo cuando he dicho eso? Te pasaste Altafulla. Yo nunca he dicho eso”.

Sin embargo, al finalizar la gala Yina Calderón aprovecho de reclamarle a Altafulla por lo que dijo y negó rotundamente que esto haya pasado, pese a que Altafulla se mantenía en su posición de que sí es cierto.

“A mí me respetas, jamás en esta casa he dicho que me gustas o que eres mi amor platónico, mentiroso, deja de ser tan convencido”, dijo Yina Calderón a lo que Altafulla respondió “siempre los has dicho, yo me quedo con lo bonito cuando decías que estabas enamorada de mí, cuando me mirabas a los ojos y me decías que estabas enamorada de mí, con eso me quedo”.

Yina Calderón sugirió que Altafulla tiene sida

Altafulla insistió en que hasta le confesó que le daba celos Laura y que no le caben en las manos las veces que se lo dijo. Por su parte, Yina Calderón le recordó que le abrió las puertas de su casa y le echó en cara que presuntamente él peleaba con las mujeres en los realities en los que estuvo.