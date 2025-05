Falleció la madre de La Divaza, después de luchar contra un cáncer de mama

La Divaza, cuyo nombre real es Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, es un influencer, youtuber venezolano que ha ganado gran popularidad en América Latina gracias a su estilo irreverente, carisma y autenticidad. Comenzó su carrera en YouTube haciendo videos sobre temas de actualidad, retos virales y opiniones personales, ganándose rápidamente una base sólida de seguidores.

Además de su faceta artística, La Divaza también es reconocido por su representación de la comunidad LGBTQ+, siendo un referente para muchos jóvenes que buscan aceptación y visibilidad.

Lamentablemente, a través de sus redes sociales compartió de la noticia del fallecimiento de su madre, quien estaba luchando con el cáncer de mama a sus 57 años. La noticia oficial la dio a través de sus historias de Instagram:

“La madrugada del 2 de mayo de 2025 mi madre se ha ido al cielo. Sus últimas palabras fueron un te amo para sus dos hijos. Murió en Caracas, Venezuela, un día luego de aterrizar de Lisboa. Te amaré por siempre mami, a cualquier lugar que vaya siempre vas a ser las estrella más brillante y voy a hacer que tu mensaje de amor llegue a todos.”

Horas después posteó un video donde se ve bastante angustiado e indica que se despidió de su madre en Lisboa, pues hasta último momento estuvieron buscando alternativas. Finalmente, compartió el video en el que la abrazo por última vez, además de que será cremada en su país natal, al cual no puede ingresar.

“No sé qué decir, tengo un nudo en la garganta. Mi mami se fue al cielo, estos días le dio una infección y no pudo aguantar chama, estaba sufriendo mucho (...) Te amo mami, gracias por todo, solo me acuerdo del último abrazo que le di, fui a Portugal a despedirme porque ella quería irse a Venezuela, mi hermana la va a cremar allá. Ay, no chama, nunca me había pasado esto, qué horrible” expresó el influencer entre lágrimas.