¿Telemundo pagó la fianza? Aleska Génesis reveló todo sobre su arresto al entrar a ‘La Casa de Los Famosos’

Finalmente, la venezolana Aleska Génesis logró salir de la situación que vivió en México, en el que fue detenida por un presunto robo, para entrar a ‘La Casa de Los Famosos’. Su llegada se dio en medio de una ovación por parte del público presente en el estudio del reality en el que fue cuestionada al respecto.

Indicó que estaba muy feliz de poder ingresar a ‘La Casa de Los Famosos’ y que simplemente la vida la puso a prueba, y que la pasó con su fe inquebrantable, ya que ella sabía lo que iba a pasar ya que minutos antes de subirse al avión recibió una llamada de su abogado para notificarle la orden de aprehensión y que seguidamente la llamaron sus hermanas, quienes le suplicaron que no tomara el vuelo.

“No les hice caso y les dije que iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara, y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia, porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome, como si yo fuese una delincuente cuando no lo soy”

— Aleska Génesis