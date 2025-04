¿Puso en riesgo a su bebé?, famosa influencer es criticada por sufrir accidente en la revelación de género

Eleonora Pons Maronese es el nombre de la famosa influencer venezolana, Lele Pons, que nació en Caracas, Venezuela. Posteriormente, se mudó para Estados Unidos, donde creció y empezó su carrera en el mundo del entretenimiento, por medio de la red social Vine, que fue bastante popular entre el año 2014 y 2015. Tras el cierre de Vine, continuó su ascenso en otras redes sociales como YouTube e Instagram, consolidando su presencia en el mundo digital.

En cuanto a su vida privada, Lele Pons contrajo matrimonio con el cantante puertorriqueño Guaynaa en marzo del 2023. El lujoso matrimonio contó con una impresionante lista de invitados, incluyendo a Paris Hilton, Chayanne, Sebastián Yatra, entre otros. La pareja de famosos se destaca por los múltiples amigos que tienen en el mundo del entretenimiento.

Lele Pons y Guayna anunciaron su embarazo a inicios de marzo, con un post donde ella ya tenía su pancita bastante grande y este fin de semana llevaron a cabo una gran fiesta para revelar el género de su bebé, pero Lele sufrió un accidente.

¿Qué le pasó a Lele Pons en la revelación de género?

La pareja de famosos eligió conocer el género de su bebé por medio de una explosión de lo que sería un líquido del color, que al salir hizo que Lele Pons resbalará dos veces, además de que ella estaba en tacones. A pesar de que no se golpeó en su vientre, el hecho generó disgusto hacia la influencer en redes, donde la empezaron a tildar de irresponsable solo por likes.

Después de la caída, Guaynaa la ayudó a pararse, para luego abrazarse y celebrar la revelación. El video del momento se volvería viral rápidamente en redes, por lo que Lele Pons empezó a recibir duros comentarios donde cuestionaban su rol como madre.

Lele Pons tuvo que asistir al médico tras las dos caídas que sufrió

Ante la lluvia de comentarios negativos que recibió Lele, tuvo que asistir al médico debido al estrés que generó todo lo de la fiesta. En medio de una entrevista confirmó que tanto ella como su bebé se encuentran en perfectas condiciones, aunque confesó que, emocionalmente, no se encuentra del todo bien.

“Físicamente, estoy bien, todo tranquilo, todo perfecto. Es más emocionalmente. No, no he estado bien. Sí fui a chequearme por el estrés. El día siguiente a la fiesta dije: ‘tengo que calmarme, tengo que ir a un lugar a que me ayuden’. Tenía que tomar mucha agua porque estaba muy nerviosa. Las cosas que me decían eran muy fuertes” señaló Lele Pons.