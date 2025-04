La Segura tuvo error de madre primeriza y recibió tremendo regaño de su abuela y seguidores

Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’ se convirtió en madre primeriza el pasado primero de abril al lado de su prometido, Ignacio Baladan. A su bebé le dieron el nombre Lucca, que nació con una salud estable y pesando 3.45 kilos, ambos se han dedicado completamente a su nueva etapa como padres, pero han tratado de compartir cada momento con sus seguidores, además que ya mostraron el rostro del pequeño.

Ayer en la noche, La Segura posteó algunas historias en el balcón de su apartamento, mostrando que estaba lloviendo y contando que los abuelos de Lucca vendrían a visitarlo, además señaló que se iba a volver loca por el encierro y que quería salir. Posteriormente, subió una historia diciendo que sus seguidoras la habían regañado por salir al balcón y por salir de su apartamento un momento, pues le indicaban que el sereno podría afectarle.

Luego, quien le daría la razón a los seguidores de la influencer, fue su abuela, que le envió un audio diciendo que según sus conocimientos, si estaba mal que saliera. Pues debía cumplir su dieta materna, razón por la que La Segura se disculpó con sus seguidores.

“En verdad, ya sin risas y rechocha yo no sabía,¡no tenía ni idea que no podía estar 1 minuto en mi balcón viendo llover, amigas lo siento, pero soy nueva, en esto da, hay mil cosas que no sé y estoy aprendiendo! También hay opiniones súper divididas sobre el tema, pero lo único que les puedo decir es que trato de hacer lo mejor que puedo...”

La Segura e Ignacio Baladán ya le aseguraron el futuro a su bebé

Los días han pasado y las pocas imágenes que se conocen de Lucca tienen totalmente enternecido al internet, plataforma que desde ya está asegurándole algunos dividendos al menor si opta por seguirle los pasos a sus padres, ya que este par de ‘tortolitos’ le crearon una cuente en IG, que, a la fecha que se está escribiendo esta nota ya es seguida por 300.000 cuentas, algo que en los años venideros le puede representar al heredero de Baladán y La Segura, la oportunidad de establecer jugosas campañas publicitarias.

Cabe acotar que el trabajo en la web no es el único medio con el que Lucca podrá recibir dividendos, ya que por parte de su padre, cuentan con una afamada pastelería en Perú. Los años nos dirán que camino o talento será el que tomé el niño que, en este 2025, se convirtió en uno de los ‘Bebés más esperados del país’,debido a la influencia de sus progenitores.