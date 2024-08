Aleja del ‘Desafío The Box’ responde a quienes se burlan de ella por no ser llamada al ‘Desafío XX’

El ‘Desafío XX’ sigue en su etapa dorada en la que sus ochos semifinalistas serán acompañados por ocho exparticipantes en lo que será el camino rumbo a la final que dará a un solo ganador para poner su nombre en la copa y también por los 1200 millones de pesos.

En la más reciente edición se llevó a cabo la selección de los exparticipantes en medio de 585 personas que han estado en todas las ediciones del reality de Caracol, por lo que Kevyn, Karen, Karoline, Santi, Alejo, Darlyn, Francisco y Natalia escogerían a uno y estos tendrían un plazo de 36 horas para llegar a la Ciudad de las Cajas.

Durante la escogencia muchos nombres iban y venían, y el primero en decidir fue Kevyn quien optó por Guajira, quien se convirtió en la subcampeona del ‘Desafío The Box 2023′ en la que Aleja terminó siendo la ganadora bajo el cuestionamiento de los televidentes por su desempeño en la edición. Mientras que Darlyn escogió a Sensei siendo el otro participantes y ganador de la temporada pasada.

Aleja no fue ni nombrada en ‘Desafío XX’

Recientemente la motociclista hizo una publicación de un video en el que luce un espectacular vestido color rojo acompañado de unos tacones en forma de herradura en la misma tonalidad que acompañó con la frase “Flaca vos sos hermosa y te mereces todo ❤️”.

Tal y como era de esperarse el post de Aleja de llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital en la que resaltan lo hermosa que luce, pero en los comentarios también llegaron mensajes alusivos a los últimos acontecimientos en el ‘Desafío XX’.

Y es que algunos de los mensajes que destacan dicen “Espera tu llamada al desafío JA JA JA JA JA JA JA te destacaste por buena, sobre todo en aire” y “Empacando maleta por q la van a llamar los equipos je je je”.

Precisamente ha sido el último mensaje el que ha decidido responder la ganadora del ‘Desafío The Box 2023′ en el que dio los motivos de no haber sido tomada en cuenta por ninguno de los cuatro hombres que la pudieron escoger. “No me llamaron por la misma razón que no llamaron a más chicas muy buenas del Desafío ❤️ 🙏”.

Aleja responde a las burlas por no ser llamada para 'Desafío XX' Foto: captura de Instagram @alejamartinez_s

Aleja en ‘Desafio The Box’ y sus caídas

Aleja en el ‘Desafío The Box’ fue una de las primeras participantes en ser eliminada en el box negro, cuando estaba en la extinta casa Omega, pero al tiempo entró a reemplazar a Margoth en la también extinta casa Gamma y tras la reorganización equipos, luego de la prueba de capitanes, Sensei la escogió para Alpha.

Su paso por Alpha fue sin gloria, pues pese a que en el box amarillo y rojo sacó toda su fuerza, era todo lo contario en box azul y especialmente en el arcoíris. A la participante se le adjudicaron algunas derrotas de Alpha, pues su desempeño quedó en tela de juicio en algunas pistas, como en la caja de aire, en la que casi siempre protagonizó una caída.

Sin embargo, llegó a la final en la que compitió contra Guajira arrebatándole así el triunfo a la costeña y plasmando su nombre en la copa junto a Sensei.