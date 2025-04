Guajira de El Desafío de Caracol cerró ciclos en su vida sometiéndose a delicado procedimiento; “los detesto”

Son varios los programas de Caracol TV, que sin importar el paso del tiempo siguen estando arraigados en la agenda del entretenimiento de los colombianos, dentro de ellos ‘El Desafío’, reality que ya acumula veinte temporadas. Precisamente una de las mujeres que llegó a la última final, Kelly Ríos, mostró recientemente que se sometió a un complejo procedimiento para cerrar ciclos en su vida.

PUBLICIDAD

Tras perder la entrega ‘The Box 2023′, Ríos, más conocida como ‘Guajira’, volvió a ser contactada por la producción del audiovisual para que volviera a estar en la instancia final, pero en esta ocasión siento compañera de Kevin Rua, superhumano que se coronó como el feliz ganador de los $1.200 millones de pesos que entrada el formato como premio.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Campanita, del ‘Desafío XX’, oficializó nuevo proyecto en España; buscará triunfar fuera de Colombia

Kevyn y Guajira del 'Desafío XX' Foto: Instagram @desafiocaracol

Tras el tremendo pantallazo que se pegó con este concurso, esta talentosa mujer se ha dedicado de lleno a su trabajo como figura digital, algo que la ha llevado a superar la barrera del millón de seguidores en la red social Instagram.

Justamente esta plataforma fue testigo de una historia bastante emotiva y que le implica a ‘Guaji’ decirle adiós a varios de los recuerdos de su adolescencia e inicio de la adultez, algunos de sus tatuajes. Mediante las imágenes, Kelly mostró el paso a paso de la eliminación de estos elementos con una técnica de láser, a la cual se sometió en su antebrazo y pantorrilla.

“Los tatuajes son lindos cuando estás seguro de lo que te haces y vas donde los que saben. Sin embargo, se me pides un consejo, te diría, no te tatúes si después no te vas a arrepentir, espera a tener más conciencia de la vida y ahí sí. Esos tatuajes los vi en Pinterest (no son de ningún man), me parecieron bonitos hace 7/8 años, pero ahora los detesto”, expresó ‘Guajira’.