Jessi Uribe exjurado de ‘Yo Me Llamo’ mostró cómo hace para verse el programa mientras está de gira

Para 2017, millones de colombianos, en especial los que sintonizan Caracol TV, conocieron los primeros pinos de Jessi Uribe como artista del popular, todo esto tras su participación en el reality ‘A Otro Nivel’. Tras su destacada aparición el canal le dio una oportunidad diferente, fungir como jurado de ‘Yo Me Llamo’, programa del que se retiró hace años, pero que sigue en su mente, hasta el punto que recientemente dio su opinión sobre la décima temporada del audiovisual.

PUBLICIDAD

Aunque solo hizo parte de una de las ediciones del programa, la séptima, Jessi dejó una huella en la audiencia, especialmente con aquellos que estaban encantados con el ‘feeling’ y el coqueteo que él tenía con otra de las jurados, Amparo Grisales. Tras este trabajo, la producción ha intentado reemplazar su imagen con colegas de su género como Pipe Bueno y Yeison Jiménez ; y por último el salsero Rey Ruiz, quien hoy por hoy es uno de los más queridos por los televidentes.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Jessi Uribe no se conformó con cantar el himno en Barranquilla y le hizo nuevo homenaje a Colombia

Yo me llamo, Jessi Uribe y Amparo Grisales Yo me llamo, Jessi Uribe y Amparo Grisales

Se creería entonces que esta oportunidad laboral marcó algo trascendental en el intérprete de ‘Matemos las ganas’, pero, según una reciente historia, desde que salió no ha podido poner la atención necesaria al programa. “La verdad no me he visto Yo Me Llamo esta temporada, he visto muy poquito, solo algunas cosas por TikTok”, fueron las palabras del bumangués respecto a la actualidad del reality que busca al doble perfecto de su artista favorito.

¿Cuándo se casó Jessi Uribe con Paola Jara?

Luego de haber dado fin a su fallido matrimonio con Sandra Barrios, la madre de sus hijos, Jessi decidió darle una nueva oportunidad al corazón al jurarle amor eterno en el altar a la también cantante Paola Jara, mujer que le dio el sí el 14 de mayo de 2022, en una ceremonia realizada en el municipio de El Retiro, en el departamento de Antioquia.