Yeison Jiménez puso a elegir a sus fans dónde será su próximo concierto; le hicieron el feo a Cali y Medellín

El caldense Yeison Jiménez sigue sumando victorias en su carrera musical, una de las más recientes el anuncio de su primer concierto en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con su gira ‘Mi Promesa Tour Génesis 17′. Es tal la alegría y el éxito en ventas para esta presentación que el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ reveló recientemente la otra ciudad de Colombia que recibirá esta presentación.

El próximo 26 de julio Yeison no solo cumplirá uno de sus sueños de infancia, también aprovechará para celebrar su cumpleaños número 34 y para ello tiene preparada una sorpresa para 100 de sus más fieles ‘Jimenistas de corazón’. “Voy a hacer dos tarimas, una grande donde vamos a tener mi show y una en el medio donde voy a repartir 100 boletas para grupos de 10 personas; me voy a sentar con ellos por media hora, a beber y a ver a mis artistas preferidos. Esa es mi idea, porque es mi cumpleaños y me voy a emborrachar en Bogotá y esta va a ser la fiesta de cumpleaños más grande que se ha hecho en Colombia”, fue una de las promesas que Jiménez le hizo a sus fans.

Yeison Jiménez

Justamente sus seguidores fueron los encargados de elegir qué otra urbe cafetera tendrá la oportunidad de tener a Yeison y su ‘combo’. Todo esto quedó evidenciado luego de que Jiménez publicara los resultados de una votación que hizo para elegir entre Medellín, Cali, Cúcuta y Manizales.

Asombrosamente, la capital de Caldas fue la flamante victoriosa con más de la mitad de los sufragios, siendo la Plaza de Toros el lugar elegido para este espectáculo. Cabe acotar que hasta el momento no se ha confirmado la fecha oficial.