Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’, confesó que se separó de su pareja y se volvió a casar con ella, “cometimos un error”

Rey Ruiz en 'Yo Me Llamo'

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que a lo largo de sus 10 temporadas se ha encargado de buscar al doble perfecto de su artista favorito, donde la última palabra la tienen el equipo de jurados que en esta nueva versión cuenta con Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Caracol en esta temporada sorprendió con la ausencia de Pipe Bueno y en su lugar llegó el ‘bombón’ de la salsa, Rey Ruiz, quien capítulo tras capítulo se ha ganado el cariño del público e incluso del resto de los jurados Amparo y César, con quien se conocía desde hace varios años, pues habían tenido la oportunidad de trabajar juntos.

Aunque su cercanía a Colombia no era tanto como lo es actualmente debido a las diferentes grabaciones del programa, en medio de una reciente entrevista para ‘Bravíssimo’ de CityTV, Rey Ruiz confesó que se separó de su esposa y volvió a casarse con ella, pues actualmente la pareja lleva más de 25 años juntos entre momentos difíciles, pero también toda una serie de alegrías.

“Hay veces que sale muy bien, hay veces que sale muy mal. Hay veces en que se repite, como en el caso mío, nosotros nos divorciamos y volvimos y nos casamos nuevamente. Estuvimos un año separados aproximadamente, recuerdo que nos divorciamos y me da risa decirlo, en el día que nos divorciamos salimos los dos a almorzar y le dije ‘no te preocupes mamita que nosotros vamos a estar de nuevo juntos’ Por cosas de la vida, cosas que a veces uno no entiende, no voy a decir específicamente por qué, pero se da cuenta uno que cometió un error o cometimos un error (…)

Cuando tú miras a una persona y sabes quién tú eres, los sentimientos no cambian, no importa lo que suceda entre esas dos personas", fueron las declaraciones expuestas por parte de Rey Ruiz.

¿Cuál es la carrera profesional que estudia el hijo de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’?

En medio de una entrevista con ‘Tropicana’, Rey Ruiz, el jurado de ‘Yo me llamo’ se refirió a su hijo Samuel confesando que actualmente reside en Canadá, pues se encuentra adelantando su carrera en Contaduría. Asimismo, el famoso cantante reiteró que en cierto momento el joven quiso dedicarse a la música, sin embargo, esto no tuvo un buen desenlace.