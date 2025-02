Rey Ruiz y César Escola se unieron para bajarle los humos a ‘Pepe Aguilar’ en ‘Yo Me Llamo’

Yo Me Llamo

El ‘Templo de la Imitación’ de ‘Yo Me Llamo’ volvió a abrir su escenario para los imitadores que anhelan ganarse hasta $100 millones de pesos gracias a la elección de la inteligencia artificial Armonio, algo con lo que ‘Pepe Aguilar’ llegó en mente tras una clase en ‘La Escuela’ en la que lo pusieron a hacer ejercicios sobre su postura.

‘100% mexicano’, fue la canción seleccionada por este imitador, tema que le implicaba hacer un esfuerzo mayor, ya que en ella el artista original muestra algunos tonos diferentes en su distinguida voz, acudiendo a unos matices más bostezados.

Aunque este participante estaba con el pecho inflado y la confianza más que intacta, Escola y Rey lo pararon en seco, ya que para ellos su interpretación no completó en ningún momento las tareas que le dejaron los profesores.

“Este tipo de canción es muy difícil para entrar. (...) El color en las partes graves estuvo, pero cuando empiezas a subir se te sale tu color, no quiere decir que cantas mal. Tienes que cuidar el color”, fue la dura retroalimentación del intérprete de ‘Mi media mitad’, mismo que fue complementado por Escola, que se fue por su misma línea.

“Es un ritmo terciario y hay un pulso y un acento, justamente lo que te explicaron en La Escuela. (...) No estabas preciso y nos sorprende porque tú siempre te has caracterizado por eso”, expresó el argentino, experto, que con sus declaraciones le dio a pensar a la audiencia que ‘Pepe’ sería uno de los sentenciados a la noche de eliminación, concursante que se desahogó con la audiencia con las siguientes expresiones: “Me sentí bastante a gusto, pero la canción es difícil de cantar y toca tener cuidado con las métricas”.