Jhonny Rivera le devolverá la ‘plata’ a quienes no quieran que su novia cante con él en el Movistar Arena de Bogotá

‘Mi decisión’, ‘Comprendí que te perdí‘, ‘Tomando cerveza’, ‘Siga bebiendo’, ‘El intenso’, y ‘El pegao’, son algunas de las canciones que más de 13.000 personas esperan cantar en el concierto de Jhonny Rivera en el Movistar Arena de Bogotá, cantante al que recientemente lo hicieron enfurecer por el hecho de que su pareja va a cantar en este show; así le contestó a uno de sus detractores.

Tras terminar su fallido lazo amoroso con la madre de Andy Rivera, Luz Galeano; el artista risaraldense decidió darle una nueva oportunidad al corazón e iniciar un idilio con una de sus coristas, Jenny López, mujer con la que ya va a completar dos calendarios y a la que le lleva casi 30 años por delante.

Jhonny Rivera y Jenny López

Durante el tiempo que llevan juntos, tanto Jhonny como Jenny han tenido que enfrentar miles de críticas, por aquellos que no toleran el verlos juntos; hasta el punto que quienes no están de acuerdo con su relación lanzan comentarios despectivos en los que indican que la caucana solo lo quiere por el dinero, algo de lo que ambas partes han hablado y que han tratado de contestar.

Pero esta cuestión ya escaló a una nueva etapa, y así quedó en evidencia en una de las historias publicada por Rivera en su cuenta de Instagram donde acumula 3,6 millones de seguidores. En las imágenes quedó en evidencia el notorio disgusto del pereirano por el comentario de una mujer que le expresó: “Todo el concierto va a meternos por los ojos a su mujer”; comentario en relación con la presentación de Jhonny en la capital colombiana del próximo mes de mayo al que él contestó.

“Jenny va a cantar una canción allá. ¿Qué puedo hacer? Devolverle el dinero, esa es una opción si de pronto le incomoda, eso es lo único que yo puedo hacer. Como no darle la oportunidad a mi pareja en ese sitio tan majestuoso y tan bonito sería muy frustrante para ella, y sería muy triste para mí no darle esa oportunidad. Entonces podemos hacer así, me habla por el interno y yo le devuelvo la ‘plata’“.

