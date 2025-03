“Casi me muero”: Jhonny Rivera contó sobre el accidente que sufrió y afectó su salud

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de más famosos de música popular que desde hace varios años se ha medido en escenarios con canciones como ’El Pegao’ y ‘El Intenso’. Con la llegada de las redes sociales, el cantante ha compartido más detalles de su vida cotidiana y en esta oportunidad mostró el accidente que afectó su salud.

El cantante compartió que tiene un medicamento para aplicarse en sus ojos y pensando que Jenny, su novia, había cambiado de lugar su medicina tras pedirle que las guardara, tomo unas gotas que estaban en el tocador, lamentablemente estas gotas era un medicamento para oídos, en ese mismo momento Jhonny sintió una gran molestia en su ojo.

En medio de risas contó esta anécdota sin antes resaltar que aunque lo asumió de forma jocosa, al inicio sí estaba bastante preocupado: “me fui al médico, me mandaron estas gotas y mire como quedé, me eche unas gotas para el oído, casi me muero, es como si me hubiesen quemado”.

¿Quién es el hijo de Jhonny Rivera?

Como cantante, el hijo de Jhonny Rivera también se dedica a la música, pero desde el género urbano. Andy lleva varios años dedicado a su carrera y es la voz de varios éxitos como ‘Espina de rosa’ y ‘Mañana’.

En varias oportunidades, Andy y Jhonny han demostrado que tienen una relación muy cercana, hace poco el cantante pereirano contó como reaccionó al embarazo adolescente, producto de su relación con su primera novia: "Él fue de esos ‘pelados’ que se enamoran muy ‘sardinito’, él tenía 13 años cuando se enamoró de una niña del colegio, que es la mamá de la niña. Qué amor tan bonito y tan largo. (...) Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo colegio, todo el tiempo estaban juntos. (...) Me preocupé por la carrera, me preocupé porque tenía 17 años, pero yo le dije que yo viví una situación parecida porque yo tenía 19 años cuando me pasó eso, yo le dije que me sentía muy orgulloso de él y que iba a llegar el momento en el que él se iba a sentir orgulloso de su niña"