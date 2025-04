La Jesuu regresa a ‘La casa de los famosos Colombia 2’: “habrá sorpresas y sorprendidos”

Se espera que durante la gala 89 del reality de RCN haga entrada La Jesuu como parte del poder de resurrección que consiguió La Toxi Costeña en la pasada edición de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

La foto de La Jesuu era una de las que había en el cuarto secreto al que La Toxi Costeña ingresó en el que además estaban La Abuela, Marlon Solórzano, Luis Fernando ‘El Negro’ Salas, José Rodríguez, Yaya Muñoz, Laura González, Alerta, Sofía Avendaño y Cristian Pasquel.

Nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Foto: RCN

La Jesuu estuvo de invitada en ‘Buen Día Colombia’ y precisó que la noticia de su regreso la tomó por sorpresa, por lo que no ha dormido ni comido, pues está en shock. Ya que aseguró que es distinto a que sea por votaciones a como sucedió durante la nominación, pues indicó que a cualquiera le puto tocar ese poder y le tocó La Toxi Costeña.

Precisó que a ninguno de los exparticipantes los prepararon para el momento y que hasta se preguntó qué pasaba al ver las reacciones de la gente al conocer la noticia. Los presentadores le preguntaron sobre lo que hará, pues ella ha estado más que activa en las redes sociales con lo que sucede en el reality de RCN.

“Habrá sorpresas y sorprendidos. Es lo máximo que les puedo adelantar, yo te digo una cosa, ya a estas alturas del partido, realmente es un privilegio, porque fue el hecho de uno estar adentro, salir y volver a entrar. O sea, literalmente son cosas que pasan solamente vez en la vida, y pasó. Le dan a uno el chance de entender, y más porque yo era muy novata, las novatadas con las que salí. Entonces, yo llamo a esto la revancha”, dijo La Jesuu.

A su vez fue consultada por lo que vio desde afuera que la desilusionó, pero decidió enfocarse en ella en lo que fue construir su carrera, y tener una potencial que no explotó, y dejarse opacar. Le cuestionaron si se unirá a las Chicas Fuego y contestó que hay cosas que no están bien.

“No, a reunirlas en definitiva yo puntalmente no lo haría, porque pues igual yo creo que ellas han llevado como su convivencia de una u otra forma. Y pues, yo creo que quedó ya en evidencia lo que quizá más de una persona pensaba. Literalmente, hay cosas que no están bien, y que uno no puede aplaudir”, dijo La Jesuu.

La Jesuu en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Es de recordar que durante el capítulo 29 de la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos Colombia’ trajo la salida La Jesuu, quien no logró conseguir el apoyo en las votaciones y quedó de última.

En esa edición la primera en regresar fue La Rusa con 27.35 % de los votos, la segunda en entrar fue la DJ Yina Calderón con el 17.31 %. Por su parte, Karina García fue la tercera en volver con 14.07 %, mientras que Yaya Muñoz con 13.24 %.

La Jesuu en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Las últimas votaciones dejaron en el quinto lugar a La Toxi Costeña con 12.49 %, siguió el sexto lugar para La Abuela con 9.7 %, pese a que había manifestado sus intenciones de abandonar el reality de RCN y La Jesuu con 6.36 %.