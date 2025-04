“Estábamos bravos”, Ivan Lalinde confesó cuál fue su última charla con Lina Marulanda, tras 15 años de su fallecimiento

Ivan Lalinde es uno de los presentadores más conocidos y queridos de la televisión colombiana, quien lleva más de una década haciendo parte de Caracol Televisión en varios de sus programas. Lalinde se ganó a todos los fieles televidentes del canal al presentar el tan recordado concurso ‘El Precio es Correcto’ que se trasmitía todas las tardes de lunes a viernes. Dicho programa fue la infancia de miles de jóvenes, el presentador dejó una huella por su cercanía con la audiencia

El presentador desde el año 2003 consolidó una fuerte amistad con la recordada Lina Marulanda, la modelo y presentadora que falleció el 22 de abril de 2010, es decir, que se cumplieron 15 años desde su partida. Razón por la que los seguidores del presentador recordaron una entrevista que tuvo con Tropicana, donde habló de su relación con Marulanda y su última conversación.

¿Quién era Lina Marulanda?

Lina Marulanda fue una reconocida modelo, presentadora de televisión y empresaria colombiana, nacida en Medellín el 15 de mayo de 1980. La paisa, inició su carrera en el modelaje a temprana edad y rápidamente se consolidó como una figura importante en la televisión colombiana, al llegar al canal Caracol y pasar por programas como el Desafío en el 2007 y la sección de farándula de Noticias Caracol junto a Ivan Lalinde.

Lamentablemente, la modelo le pondría fin a su vida el 22 de abril de 2010, al lanzarse del balcón de su apartamento en un sexto piso. Se ha atribuido su fatal decisión a una fuerte depresión que atravesaba, en medio de su proceso de divorcio de su segundo esposo, con quien había contraído matrimonio tan solo tres meses antes.

¿Cuál fue la última conversación de Lina Marulanda con Ivan Lalinde?

El presentador pasó por los micrófonos de la emisora Tropicana hace un tiempo, lugar en el que recordó a su amiga y compañera de trabajo, indicando que su amistad inició desde el 2003 hasta su partida y que, lamentablemente, habían tenido una pequeña discusión antes de la muerte.

La presentadora tomó la decisión de acabar con su vida un día miércoles, después de haber tenido un desayuno con sus padres y también de haberle cancelado un almuerzo a su amigo, Lalinde, la noche anterior.

“Estamos bravos, habíamos tenido una pelea porque ella y yo íbamos a almorzar ese miércoles y me canceló (…) Esa noche estaba viendo televisión y ella me llamó, me envió mensajes en los que me pidió que le contestara y yo no lo hice, sino hasta el otro día“señaló el presentador.

Posteriormente, Lalinde indicó que por un tiempo fue algo muy delicado para él, no haber contestado los mensajes de su amiga. Sin embargo, tiempo después se comunicó con ella a través de una medium, con la que le dijo que la perdonara, pero Ivan le dijo que no tenía que perdonarle nada y que antes le pedía perdón por no haberse despedido.