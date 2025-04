“A Yo Me Llaman Mini” ya tiene fecha de estreno y cuenta con otro personaje de Club 10

"A Yo Me Llaman Mini" de Sábados Felices

La parodia “A Yo Me Llaman” de ‘Sábados Felices’ es un espacio lleno de humor donde se exageran las presentaciones y las reacciones de los jurados del famoso programa “Yo Me Llamo”. Con personajes como “Amparo Gritales”, “Maestro Escuela” y “Rey Cuys”, interpretados de manera cómica, se resaltan los momentos más divertidos y a veces absurdos del concurso original.

Los imitadores parodiados, a menudo con caracterizaciones exageradas y talentos cuestionables, generan situaciones hilarantes que hacen reír a carcajadas al público, convirtiéndose en un segmento muy esperado del programa sabatino.

“A Yo Me Llaman’ también tendrá su versión mini y así lo han estado anunciando por medio de las propagandas de canal Caracol y ahora por sus redes sociales. Además de que esta nueva versión de la parodia cuenta con un nuevo jurado, de hecho conocido de Aurelio Cheveroni.

¿Quién es el nuevo jurado de “A Yo Me Llaman Mini”?

Se trata de la recordada Mary Moon, la adorable gata blanca que acompañaba a Aurelio Cheveroni y Dinodoro en Club 10. Su curiosidad y ternura la convirtieron en uno de los personajes más queridos por los niños colombianos. Interpretada por una actriz que le daba voz y movimiento, Mary Moon se caracterizaba por su pelaje blanco, sus grandes ojos y su dulce personalidad, participando en las diversas aventuras y enseñanzas que transmitía el programa.

Finalmente, “A Yo Me Llaman Mini” tendrá estreno el próximo sábado 26 de abril, durante la tradicional emisión de ‘Sábados Felices’ a las 8:00 pm en el canal Caracol.

¿Quiénes son los imitadores de lo jurados de ‘Yo Me Llamo?

En la parodia “A Yo Me Llaman” de Sábados Felices, los encargados de imitar a los jurados del programa original “Yo Me Llamo” son reconocidos humoristas colombianos. María Auxilio Vélez personifica a la exigente “Amparo Gritales” (Amparo Grisales), Nelson Polanía “Polilla” interpreta al estricto “Maestro Escuela” (César Escola), y Dóriam Rosero le da vida al sensible “Rey Cuys” (Rey Ruiz).

Estos comediantes, a través de sus gestos, expresiones y comentarios exagerados, recrean de manera hilarante las personalidades y los roles de los jurados originales, generando momentos de gran diversión para la audiencia.

¿Cómo fue el último capítulo de Club 10?

El 25 de abril de 2015, el programa infantil colombiano ‘Club 10′ concluyó su emisión tras 16 años al aire. En un episodio especial de despedida, los presentadores Juliana Velásquez y los personajes Aurelio Cheveroni, Mary Moon y Dinodoro rememoraron los momentos más destacados de las tres etapas principales del programa: La Familia 10, El Club 10 y La Generación 10.

Caracol por medio de su canal de Youtube compartió el especial episodio final y muchos recordaron con nostalgia a los peluches que acompañaban las tarde de los ‘Lampiñitos y Lampiñitas’.