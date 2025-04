Emiro de ‘La Casa de los Famosos’ preocupó a televidentes de RCN al pedir ayuda psicológica

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ va a mil por hora y ya acumuló 13 nombres de celebridades en la lista de eliminados. Justamente uno de los competidores preferidos de la audiencia, Emiro Navarro, preocupó a varios de sus fans al revelar que pidió ayuda psicológica por el miedo que le genera el salir del programa, pero a pesar de que RCN le ayudó, él terminó dando una explicación que ha generado conversación en la web.

PUBLICIDAD

Con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, Emiro es uno de los concursantes que cuenta con una de las estrategias digitales más fuertes al momento de las votaciones, a lo que se le suma que es uno de los representantes de la región Caribe junto a La Toxi Costeña y Altafulla, algo que le ha permitido acumular fans más allá de las redes.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Karina García de “La Casa de los Famosos Colombia 2″ está siendo investigada por las autoridades

Laura González y Emiro Navarro Foto: RCN

A pesar de tener estas ventajas regionales en los sufragios, Emiro no se ha podido salvar de la temible pleca, esa que ya le sacó a varios de sus ‘panas’. Ante el temor de que la ilusión de ganarse el premio final se desvanezca en las próximas semanas, el creador de contenido le solicitó a la producción ayuda con un profesional de la salud mental, pero se le olvidó su cita, lo que terminó generando risas en los espectadores debido a la manera jocosa con la que manejó la situación.

“Yo tengo miedo de que me saquen. En estos días necesitaba ayuda psicológica y yo pedí psicóloga, pero cuando tenía la cita se me olvidó qué le iba a decir, entonces no fui. Pero yo me siento bien, yo me siento bien, yo no siento que esté mal”, manifestó entre risas Navarro.

Lista de eliminados de La Casa de los Famosos 2

Tras la eliminación del comediante Ricardo Lozano, Alerta, el creador de contenido, Mauricio Gómez, La Liendra, se convirtió en el eliminado número 13 de la competición, lista que fue iniciada por la modelo Sofía Avendaño y que se completa con: Marlon Solórzano, Cristian Pasquel, La Jessu, Dahian Muñoz, ‘Coco’, La Abuela, Sebastián Arias, José Rodríguez y Luis Salas. A ellos se le suma el abandono de Yana Karpova, el actor Mauricio Figueroa, Jery Sandoval, y la eliminación de la DJ Kata Otalvaro.