Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’, confesó si se arrepiente de declararse bisexual; le recordaron pasada relación

Carla Giraldo es una conocida actriz colombiana recordada por su participación en telenovelas como ‘Me llaman Lolita’, ‘Loquito por ti’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘MasterChef Celebrity’ y ahora con su participación en ‘La casa de los famosos’, donde por primera vez se dio a conocer como presentadora en el Canal RCN.

A pesar de que la llegada de Carla Giraldo para varios terminó siendo un desacierto, lo cierto es que para muchos de los televidentes en esta segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ ha logrado brillar como presentadora, siendo parte de otros programas y refiriéndose así a varias situaciones de su vida.

Una de las más polémicas tuvo que durante su juventud, luego de que se confirmara la relación de Carla con Lina Arroyave, una empresaria inmobiliaria, quien también destacada como productora audiovisual. Su relación duró alrededor de dos años, pero durante este tiempo las polémicas fueron constantes al asegurar que era bisexual, lo que para aquel momento no fue bien visto.

Ahora, después de varios años y estando presente en la emisora ‘Los 40′, específicamente con el programa ‘Los impresentables’, Giraldo se refirió a este tema asegurando que no se arrepiente de decir que es bisexual: “No, jamás en mi vida. Es que no me ha traído ni pros ni contras. Me trajo andar ligera de equipaje. Qué delicia, un poder como ah… Así me ven todavía, Marcelo me ve todos los días y él me dice ‘mi niña’ o sea mi niña, pero sí, pues soy su niña. Yo soy la niña para mucha gente y para otros, soy esa señora o esa mujer, pero no, nunca me trajo problemas decir mis verdades".

¿Quién es el nuevo novio de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’?

Luego de su separación de Mauricio Fonnegra, se confirmó un nuevo noviazgo con Roberto Asis, un fotógrafo y modelo cartagenero, con quien llevan varios meses de relación, viajando a algunos lugares y por ende, siendo un apoyo en conjunto para cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.