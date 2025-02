Presentador de ‘Día a día’ habló por primera vez sobre su divorcio

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento que pertenece a Caracol Televisión hace 23 años, acompañando así las mañanas de los televidentes a diario junto a varios invitados que llegan a entretener al público. Si bien, desde su primer capítulo han sido varios los presentadores, lo cierto es que desde hace un tiempo se mantienen Iván Lalinde, Carlos Calero, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas y se conoció que ahora un presentador habló por primera vez sobre su separación.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Novio de Carolina Cruz, de ‘Día a día’, mostró la verdadera relación con su suegra

Una de las figuras que más se ha destacado cuando de su atractivo se trata es Juan Diego Vanegas, siendo el chef y uno de los presentadores del programa de entretenimiento desde hace un tiempo, ganándose el cariño por parte de los televidentes. Sin embargo, cuando de su vida privada se trata, busca mantenerla alejada del rol público.

Pero, en algunas ocasiones, quien estuvo presente en ‘Día a día’ fue su esposa de aquel momento, Sofía Gómez, una reconocida apneista, quien ha representado al país en diferentes competencias. Luego de varios años de relación, la pareja conformada por el chef y la apneista decidieron dar el siguiente paso llegando al altar en febrero del 2022.

Sin embargo, para inicios del mes de diciembre del 2023, los rumores sobre una posible ruptura no faltaron y ahora, en medio de una entrevista para ‘La Corona TV’, conformada por Ariel Osorio y Alejandra Serje el presentador de ‘Día a día’ confirmó su ruptura y reveló algunos detalles al respecto: “Estoy muy bien, sobre todo el comienzo del 2024 fue un año muy complicado emocionalmente. Esto es muy difícil de llevar un proceso como estos siempre va a ser difícil de llevar, sobre todo cuando sientes todavía mucho amor y respeto por lo que ha sido tu vida y tu relación. Sin embargo, ha sido un proceso muy bonito, de mucha terapia con mi psicóloga, en el que he tenido que aprender a perdonarme, a perdonar, a vivir con que no todo en la vida es perfecto (...)

La mejor forma de empezar de cero es queriéndose uno como para decir si empiezo con un tenedor, vuelvo a empezar las veces que sean, entonces fue un año muy difícil el primer semestre, un año con mucha volatilidad sentimental (…) Es normal que uno cambia de proyecto, de prioridades y que las emociones cambian también".

Finalmente, el chef de ‘Día a día’ reiteró que una de las mayores herramientas elegidas fue el contar con un psicólogo, pues le ayudó a superar de mejor manera este duro momento de su vida.