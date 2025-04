Pipe Bueno expreso lo orgulloso que está de su hermano menor por esta razón

Andrés Felipe Giraldo Bueno es el nombre del reconocido cantante Pipe Bueno, quien nación en el año 1992 en Cali, Colombia. El también compositor desde muy joven mostró su pasión por la música y a lo largo de su carrera ha logrado consolidarse como uno de los artistas más destacados y queridos en la escena musical de del país. Bueno ha sido galardonado con diversos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

Actualmente, se encuentra en su gira en Estados Unidos por primera vez. Quien también se encuentra en el país americano, es su hermano menor, Miguel Bueno, el joven que incursionado en la música urbana y que pasó por la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Miguel Bueno tiene 23 años y se encuentra en un gran momento, después de lanzar la canción ‘Solcito’ junto a Juan Duque, la cual se ha convertido en un rotundo éxito, contando con millones de reproducciones y también siendo viral en TikTok.

El joven artista se encuentra en Boston, Massachusetts por una especial razón, esto al ser invitado de J Balvin en su gira ‘Rayo’ por Estados Unidos. Tanto él como Juan Duque estuvieron compartiendo con el paisa en su camerino e incluso los subió a sus historias, bailando su canción. Por esto, Pipe Bueno expreso su orgullo por su hermano menor.

Al respecto, el mayor de los hermanos Bueno, reposteo las historias de J Balvin e indico: “Mientras tanto en New Jersey, J Balvin sabe cuál es el tema que ahora está tronando mundial. Gracias por recibir a mi hermanita y a mi bro Juan Duque, Dios te bendiga.”Además de que hicieron una videollamada hablando con J Balvin y su hermano.

¿Cuál fue el logro que cumplió Pipe Bueno este 2025?





Después de 17 años de trabajo, Pipe Bueno por logró cumplir su sueño de hacer una gira por Estados Unidos. Noticia que anunció por medio de un conmovedor video, donde al contar este logro trataba de contener las lágrimas para después decir que era de emoción.

“Simplemente, quiero decirles que me muero de ganas por ir a cantarles, que espero emborracharme hasta la chimba con ustedes en estos conciertos, compren las boletas y no se queden por fuera.” Posteriormente, mencionó algunas fechas en Miami, Nueva York y en California. “Esto que tanto quise por fin se me dio (...)” Pipe Bueno pidió disculpas por su emoción, pero dijo que han sido años viendo a sus colegas en shows con normalidad en el país Norte Americano y que a él le costó mucho más, a pesar de tener todos sus papeles al día al igual que su familia con Luisa Fernanda W.