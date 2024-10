Valka estrena el remix de su canción “Veo” junto a Gianluca Vachi

Valka, la talentosa cantante paisa, ha logrado consolidar su carrera en la industria musical gracias a su voz única y su estilo musical fresco. Conocida por sus letras honestas y pegadizos ritmos, Valka ha cautivado al público con su música en géneros como la guaracha y urbano. Recientemente, sorprendió a sus fans al colaborar con el reconocido empresario y DJ italiano, Gianluca Vacchi, en el remix de su exitosa canción ‘Veo’. Esta unión musical resultó en un éxito rotundo, demostrando la versatilidad de Valka y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. La colaboración con Vacchi no solo le permitió alcanzar un público más amplio, sino que también la sigue posicionando como una de las artistas colombianas más prometedoras de la Industria. En esta ocasión, la artista dio más detalles de sus últimos lanzamientos y un poco más de su carrera en exclusiva para Publimetro.

PUBLICIDAD

¿Cuáles han sido las influencias musicales y artísticas de Valka?

Desde pequeña, me di cuenta de mi pasión por el canto, influenciada por mi familia, aunque nadie más canta profesionalmente. Tengo una hermana mayor que también disfruta de la música. Vengo de una familia con vena artística: mi abuelo fue pianista y profesor en la Universidad de Antioquia, y mi mamá escribe poesía y libros. Esa herencia cultural me inspiró, pero mi conexión con la música se siente como un don que Dios me dio. He estado estudiando técnica vocal desde los 3 años y continúo perfeccionando mi voz hasta hoy.

¿Qué papel han tenido las redes sociales en tu carrera?

Valka empezó desde mucho tiempo atrás en las redes sociales, como Instagram y TikTok, haciendo trends y por supuesto mostrando su talento como cantante. Gran parte de su comunidad ha ido creciendo poco a poco por estas mismas. No obstante, la joven paisa se ha visto envuelta en varias polémicas en relación con su vida personal y en general. En cuanto a esto, la artista contesto:

Las redes sociales son fundamentales para mi carrera como artista en la actualidad, ya que me permiten tener una exposición internacional y me ayudan a posicionarme en la industria. Sin embargo, debo admitir que no me encantan; pueden consumir mucho tiempo y distraerme de mi vida normal. A pesar de las críticas que he enfrentado desde joven, he aprendido que lo importante es mi valía como persona y que no debo dejarme afectar por lo que digan los demás. Lidiar con los comentarios negativos fue un proceso difícil que me llevó a momentos de depresión y a buscar una renovación personal. Entiendo que siempre habrá opiniones, pero lo esencial es estar en paz conmigo misma y manejar las críticas con autocontrol. También trato de mantener mi vida personal más reservada y equilibrar mi tiempo entre mi carrera y mis relaciones íntimas, a pesar de las complicaciones que surgen al ser figura pública.

¿En qué género te ha gustado más trabajar y en cuál te gustaría experimentar?

Me gusta hacer de todo un poco en la música. Hay algo que me atrapa en la guaracha, esa energía de los beats y cómo la gente se eleva cuando canto. También disfruto mucho el reggaetón, porque puedo sacar más mi voz y expresarme. La verdad, no puedo decir que estoy totalmente enamorada de un solo género; todos me encantan y me siento cómoda en ellos. Sin embargo, si tuviera que elegir, me inclinaría por el pop, especialmente el pop romántico. Uno de mis artistas favoritos es Pablo Alborán; de hecho, ha sido el único al que le he pagado una entrada. Recuerdo que lloré en su concierto en Medellín hace muchos años, mientras todavía estaba en el colegio. También fui fan de Violeta de Disney y le pagué para ver su película. Hablando de géneros, aparte del pop, me encantaría experimentar con la ópera; me encanta ese estilo.

Valka hablo sobre su algunas de sus colaboraciones y lo que han significado para ella

El proceso de mis colaboraciones ha sido increíble. Antes, solía pensar que el proceso era aburrido y que quería saltarme etapas, pero me he dado cuenta de que ahí es donde realmente uno se encuentra a sí mismo y conoce a personas que enriquecen su perspectiva sobre el arte y la música. Por ejemplo, tengo un amigo muy cercano con quien he colaborado; es Kris R, nos conocimos hace tiempo y la música nos unió, convirtiéndonos en hermanos.

En cuanto a “Desde Antes”, nunca pensé que podría grabar con alguien como Andy Rivera; crecí escuchando su música, y conocerlo fue un sueño. De verdad cuando lo conocí lloré y cada vez que lo veo, lo abrazo y le digo que lo adoro porque gracias a él obviamente también me cumplió un sueño a Valquita chiquita.

PUBLICIDAD

Finalmente, trabajar con Gianluca fue otro nivel. Viajamos a Italia para hacer lo que amamos, y al llegar, nos recibió con los brazos abiertos. Buscábamos un remix y, cuando Gianluca se enamoró de nuestra canción, no lo dudamos. En solo 15 días, ya estábamos grabando. La química fue increíble, especialmente porque él ama la canción tanto como yo. Grabamos el video en Bolonia, y todo salió perfecto, con un equipo de producción excelente. Este año ha sido de puras bendiciones y cada persona que ha llegado a mi vida ha sido un regalo.

¿Qué más viene este año para Valka?

¡Estamos emocionados de anunciar que vamos a sacar nuestro primer álbum, titulado “Valquirias”! Llevamos un año trabajando en él y realmente es un concepto hermoso. Queremos que la gente conecte profundamente con nosotros, ya que es música creada desde el fondo del corazón, basada en mis experiencias de vida. Es un proyecto superíntimo y personal, donde prácticamente me desnudo ante el público, buscando encontrar la belleza en medio del caos que todos enfrentamos en algún momento

Este álbum incluye 13 canciones que espero que resuenen en quienes lo escuchen. Aunque no hemos planeado colaboraciones para este lanzamiento, ya tenemos muchas sorpresas preparadas para el próximo álbum, que sé que sorprenderán a todos. ¡Estoy muy emocionada por compartirlo!

Adicionalmente, la artista contesto algunas preguntas rápidas y curiosas: