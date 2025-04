Eduardo Luis pidió a la Federación “cambiar el ADN de los jugadores” tras derrota de la Sub 17 frente a Brasil

La Selección Colombia Sub-17 dirigida por Freddy Hurtado quiso plantar su muralla en el Jaime Morón de Cartagena para ganar el Sudamericano de la categoría, pero el último ataque de Brasil y los tiros desde el punto penal le aguaron la alegría a todo un país, que espera verlos brillar nuevamente en el Mundial a realizarse en Qatar. Al respecto, el relator y comentarista Eduardo Luis hizo una contundente editorial en la que pidió cambiar la actitud frente a la victoria en todas las categorías de la ‘sele’.

PUBLICIDAD

Al 41′ de la primera parte, Jhon Keiner Sevillano avivó las llamas de la gloria con su gol, tanto que fue opacado por un cabezazo del carioca Angelo Candido de Siqueira al 88′, que llevó a que el ‘cotejo’ se solucionara desde los doce pasos, instancia en el que la ‘canarinha’ demostró la jerarquía típica de sus oncenos, dándole una cátedra de pateo a los ‘cafeteros’ y llevándose el título de la competición.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Nos iban a invitar”, revelaron la razón por la que Selección Colombia no fue a la Copa de Oro

Colombia sub 17 - Fotos: FCF

Ante este panorama y trayendo de paso el recuerdo de lo sucedido en la final de la Copa América de Mayores frente a Argentina, Eduardo Luis aprovechó lo masivo de su Instagram, donde acumula 412.000 seguidores, para mandarle un mensajito a las nuevas camadas de la Selección y de paso a los directivos, para que le cambien el chip a los jugadores para así obtener más títulos en las vitrinas.

“Colombia volvió a perder otra final en su ley, la de nosotros, íbamos ganando, el partido parecía controlado, pero decidimos sufrir en nuestro arco, aguantar para ganar la final. (...) Donde los partidos terminaran al minuto 80′ tendríamos varios títulos. En pelota quieta porque nuestros jugadores son muy despistados en general. (...) Ese cuento de que los penales son una lotería no se lo come nadie, basta con ver cómo le pegaron los brasileños y cómo le pegaron los colombianos", afirmó el hombre, que hace parte de la nómina de Win Sports.

“También ese cuento de llegando a finales es como vamos a aprender a ganar, tampoco lo creo. (...) Cambiemos el ADN, algún día tenemos que aprender a jugar a liquidar el partido atacando y no defendiendo. (...) Es mucho mejor disfrutar una derrota atacando; ya no más con esto, no más derrotas”, añadió.